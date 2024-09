PESARO – La città è pronta a celebrare l’80° anniversario della Liberazione di Pesaro dal nazifascismo avvenuta il 2 settembre 1944. Per onorare la data e i valori di libertà e uguaglianza che ha portato, il Comune ha previsto le celebrazioni ufficiali – tra cui la deposizione di una corona al Monumento alla Resistenza alle 17.30 e gli interventi dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, di Anpi Città di Pesaro e del sindaco Biancani in piazzale Collenuccio, alle 17.45 – che si arricchiscono delle presentazioni, mostre, proiezioni e degli incontri a cura di numerose realtà del territorio (con appuntamenti dall’1 al 6 settembre).



L’1 settembre, ore 16, al cimitero di Villa Fastiggi (strada dei Pozzetti 1), ci sarà la Commemorazione e ricordo dei due caduti a Pesaro della Banda Maiella,Giusto La Lia e Francesco di Lullo, organizzato da segreterie regionali dei sindacati pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL e ANPI.

Il pomeriggio proseguirà, alle ore 19, con l’inaugurazione della lapide in piazzale Cadorna a Novilara, a memoria delle giovani partigiane Leda Antinori e Magda Minciotti, a cura di Anpi provinciale che ha inoltre curato la mostra di fumetti “Storie della Resistenza Partigiana nella Provincia di Pesaro e Urbino” in collaborazione con il liceo artistico Scuola del Libro di Urbino. L’esposizione, inaugurata il 26 agosto, è visitabile fino all’1 settembre, dalle ore 19 alle ore 22, a ingresso libero, nell’ex scuola elementare di Novilara.

La sera, dalle ore 21 alle 23, la corte Dario Fo e Franca Rame di Palazzo Mazzolari (via Rossini) accoglierà l’appuntamento “Spariamo nella luce dell’alba” video e installazione a cura di Cristiano Carloni e Stefano Franceschetti con suono originale a cura di Paolo Marzocchi; l’appuntamento è organizzato da Arci APS Territoriale Pesaro e Urbino.

LUNEDÌ

Lunedì 2 settembre, dalle ore 9.30 alle 13.30, Palazzo Gradari sarà la sede dell’appuntamento “Brigata Maiella, i Banditi della Libertà. Una banda partigiana tra Inglesi e Polacchi per la liberazione dell’Italia”, a cura delle segreterie regionali pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL in collaborazione con liceo artistico Nolfi-Apolloni, liceo artistico F. Mengaroni e istituto comprensivo G. Gaudiano, associazione Brigata Maiella e Anpi provinciale. Possibilità di seguire l’iniziativa dagli schermi collegati in streaming presenti nella sala Rossa e nella sala del Consiglio comunale del Municipio (piazza del Popolo 5).

Gli appuntamenti proseguiranno alle ore 15.30, nella sala Rossa del Comune, con la presentazione del libro “Soldati polacchi in Italia” (Edup) di Michele Giampietro, a cura dell’associazione Famiglie dei Combattenti Polacchi.

Le cerimonie ufficiali del Comune avranno inizio alle ore 16.45, quando il sindaco Andrea Biancani deporrà una corona prima al Monumento alla Brigata Maiella in piazza Alfieri (Muraglia) poi al Monumento alla Resistenza (piazza Falcone e Borsellino, ore 17.30). Ci si sposterà quindi in corteo per raggiungere, alle 17.45, il Sacrario dei Caduti per la Libertà di piazzale Collenuccio dove si terrà la deposizione delle corone e, a seguire, gli interventi della Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, di un rappresentante delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), dell’Ambasciatrice Repubblica di Polonia in Italia Anna Maria Anders (figlia del gen. Wladislaw Anders comandante del 2° Corpo d’Armata Polacco che partecipò alla Liberazione di Pesaro) e del sindaco di Pesaro Andrea Biancani. La cerimonia sarà accompagnata dalla Banda di Colombarone, vi presterà servizio un Picchetto d’Onore dell’Esercito Italiano; previsto un momento di preghiera in memoria dei Caduti.

Le iniziative dell’80° anniversario si terranno anche la sera di lunedì 2 settembre. Alle 21, nel Salone Nobile “Antonia Pallerini” di Palazzo Gradari ci sarà “Ricordo di avere riso e pianto. Sguardi sulla Resistenza nel pesarese tra storia e memorie” durante il quale si alterneranno gli interventi dei componenti della Commissione Scientifica ISCOP; l’evento è a cura di Biblioteca Bobbato, ISCOP, ANPI, Fondazione XXV Aprile.

Tra gli appuntamenti dedicati alla Liberazione di Pesaro, in programma dal 3 al 6 settembre, anche la Mostra sul 2° Corpo d’Armata Polacca in Italia, a cura dell’Associazione Famiglie dei Combattenti Polacchi, visitabile dalle ore 10.00 alle 19.00 nella Sala Laurana di Palazzo Ducale (piazza del Popolo).

L’80esimo della liberazione della Città di Pesaro verrà celebrato dai sindacati pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil regionali che, in collaborazione con le stesse rappresentanze della regione Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto, con il coinvolgimento dell’Anpi regionale e provinciale hanno realizzato un progetto focalizzato sulla straordinaria vicenda della Brigata Maiella, protagonista insieme a Polacchi e Inglesi della Liberazione dei nostri territori.

Il progetto ha il merito di aver coinvolto classi di tre Istituti scolastici di Fano e Pesaro e Urbino, gli studenti con la guida dei loro docenti e la documentazione storica messa a disposizione dall’Anpi, hanno studiato e analizzato gli eventi legati alla liberazione. La finalità era quella di portarli a conoscere quella fase storica e a ideare un elaborato che potesse esprimere il significato di quella particolare espressione resistenziale rappresentata dalla Brigata Maiella.



La Banda Maiella, nata come formazione partigiana, è l’unica a cui è stato permesso di combattere agli ordini delle forze alleate, l’unica che ha combattuto al di fuori del territorio di origine, ma anche l’unica che pur sotto il Comando dell’VIII Armata e del II Corpo d’Armata polacco, ha potuto mantenere il carattere di volontariato, ha rifiutato le stellette del rinato esercito italiano e accettato di combattere con le mostrine tricolori per un’Italia indipendente, per la rinascita di una Patria libera, democratica e repubblicana.

Gli studenti hanno risposto con profondo interesse e altrettanto importanti sono state le loro rielaborazioni concretizzate in istallazioni di grande valore artistico che verranno presentate nei giorni delle celebrazioni, a Fano domenica 1° settembre alle ore 18.00 negli spazi esterni della MeMo, Mediateca Montanari e a Pesaro il 2 settembre, alle ore 9.30 a Palazzo Gradari e in streaming nella Sala Rossa e sala del consiglio comunale di Pesaro.