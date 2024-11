Dialogo scuola-imprese, Confindustria Pesaro Urbino: «Costruire sapere per innovare»

PESARO – Scuole e imprese, il dialogo è fitto. In preparazione alla 15esima edizione del PMI DAY, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, che quest’anno sarà il 22 novembre, Confindustria Pesaro Urbino promuove un incontro, aperto a docenti e responsabili aziendali, per conoscersi e per cogliere insieme le opportunità proposte per lavorare insieme. Il titolo dell’incontro è proprio. Questo il titolo, “Costruire ponti tra scuola ed impresa per costruire il futuro” e si è volto oggi, lunedì 11 novembre 2024 dalle 14.30 alle 16.30 al Cte Square – Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro (in via G. Della Rovere, 13 – Terzo Piano).

Nicola Borghesi, Vice Presidente di Piccola Industria di Confindustria Pesaro Urbino, ha portato i saluti istituzionali e ha sottolineato «come la carriera non si sceglie ma si costruisce passo dopo passo con impegno e passione, mettendosi continuamente in gioco e dialogando con gli altri attori sociali ed economici perché si cresce e si evolve insieme».

Flavio Tonetto, Delegato Nazionale al PMI ha introdotto al tema del costruire: «Costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle opportunità per realizzarle, costruire sapere per affrontare con le giuste competenze il lavoro di oggi e quello di domani, costruire innovazione ponendo i nuovi strumenti digitali e l’intelligenza artificiale al servizio di creatività, immaginazione e conoscenza».

Anita Montagna, orientatrice esperta ha sottolineato come l’orientamento non sia un’attività singola ed individuale ma un processo educativo continuo e proattivo di tutta la comunità educante con al centro i giovani.

Cte Square è un luogo, una “piazza” tecnologica, che più di altri è espressione tangibile dell’importanza di unire le forze facendo rete per la crescita del territorio e di cui sarà possibile scoprire le potenzialità di supporto all’innovazione per scuole ed imprese, specie in questo contesto di cambiamento costante. «Scuola ed impresa rappresentano due realtà indispensabili della società che possono proficuamente dialogare e confrontarsi tra loro, partendo dalla reciproca conoscenza. Fondamentale dunque che i soggetti che animano le rispettive realtà abbiano occasioni di incontro e possano scambiarsi punti di vista e idee progettuali per far funzionare le tante collaborazioni possibili», spiega Confindustria Pesaro Urbino.