Cantiano, via libera al ripristino del lago di Pontericcioli

CANTIANO – L’appello della CNA per il ripristino del lago di Pontericcioli è stato ascoltato. Il vice Commissario Delegato alla gestione dell’Emergenza alluvione 2022 ha infatti comunicato al sindaco di Cantiano che il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale nel Piano degli interventi urgenti ha inserito anche il ripristino del laghetto di proprietà comunale sulla SS 3 Flaminia in località Pontericcioli. Laghetto già identificato prioritariamente per il suo eventuale utilizzo come punto di prelievo acqua in caso di incendi ha ottenuto il finanziamento per ripristinare la funzionalità dell’intera area.

Dopo l’approvazione del finanziamento da parte della Regione Marche per la sistemazione del lago Bergamo di Terre Roveresche, la CNA di Cagli-Cantiano aveva chiesto analogo intervento per il lago situato nella frazione di Pontericcioli. «Un bacino – spiega Lino Conti, presidente della CNA di Cagli – devastato dall’esondazione del fiume Burano nel settembre 2022 che causò danni e inondazioni in tutto il territorio. Un laghetto adibito non solo a pesca sportiva ma soprattutto, in questi ultimi anni, fondamentale risorsa idrica per lo spegnimento di incendi boschivi. Questa notizia ci riempie di gioia ma tanto rimane ancora da fare e per ripristinare i tanti danni di quella terribile alluvione: almeno 7 mln di euro per tutte le altre infrastrutture danneggiate».