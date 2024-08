Affidamenti diretti, Centrodestra Pesaro: «43mila euro liquidati in anticipo, senza documentazione tecnica»

PESARO – Affidamenti diretti, un nuovo capitolo di spesa fa saltare il centrodestra sulla sedia.

«Siamo oltre i confini della realtà: 43.000 euro impegnati per l’associazione Stella Polare in piena campagna elettorale e subito tutti liquidati in anticipo rispetto ad un impegno biennale. Non esiste neppure un elenco dettagliato e preciso degli interventi realizzati per il ripristino dei murales. Una situazione paradossale ed inconcepibile che tratteggia un quadro sempre più preoccupante che non chiarisce i dubbi, anzi aumenta continuamente il numero delle domande. Su queste anomalie occorrono risposte politiche e non lo scarico delle responsabilità sui dirigenti comunali».

I gruppi consiliari di centrodestra formati da Fratelli d’Italia (Daniele Malandrino, Michele Redaelli, Serena Boresta, Cristina Natalia Canciani, Giovanni Corsini), Pesaro Svolta (Marco Lanzi, Giulia Marchionni, Giovanni Dallasta), Lega (Dario Andreolli), Forza Italia (Mauro Marinucci), Pesarò (Antonio Bartolomei) commentano quanto emerso nel pomeriggio del 22 agosto nel corso dei lavori della Commissione controllo atti che si è riunita per la terza volta per esaminare le 5 determine di spesa, firmate una dal Dr. Loris Pascucci e le altre dal Dr. Eros Giraldi, con le quali sono stati disposti alcuni affidamenti diretti nel periodo 2020/2024 alle due associazioni culturali no-profit (Opera Maestra e Stella Polare) delle quali è Presidente Stefano Esposto.

«Il 27 maggio del 2024, in piena campagna elettorale il Comune di Pesaro ha impegnato 43.188 euro di risorse pubbliche per 100 interventi di piccola manutenzione nei murales sparsi per la città affidando all’associazione culturale stella polare l’incarico di realizzarli. Il 26 giugno 2024, dopo meno di un mese dalla data dell’impegno, ad elezione del nuovo Sindaco Biancani avvenuta, questi 43.000 euro sono stati tutti liquidati all’associazione. Non solo prendiamo atto dei tempi record per i lavori, ma la realtà supera l’immaginazione: manca un elenco ufficiale dei presunti interventi realizzati e l’intera somma è stata pagata tutta, subito, nonostante questa manutenzione, stando a quanto dichiarato dal dirigente, dovesse avere una copertura temporale sia per il 2024 che per il 2025. Praticamente un pagamento al buio sulla base della fiducia».

Per l’opposizione c’è una anomalia. «Come può il comune pagare tutto in meno di un mese senza sapere avere un dettagliato cronoprogramma degli interventi che devono coprire un biennio? Un atto di fede oltre i confini dell’immaginazione, ma soprattutto oltre ogni logica amministrativa. E’ chiaro che su questo documento emerso dai lavori di commissione occorrono risposte politiche da parte dell’ex sindaco Ricci che non può continuare a scaricare le responsabilità sui dirigenti lasciati soli, visto che il capitolo a bilancio di pari capienza è stato aperto per sua volontà politica e che la sua segreteria, nella figura di Massimiliano Santini, ha più volte fatto da intermediario tra la struttura amministrativa e le associazioni culturali».