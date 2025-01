PIEVE TORINA- Pieve Torina ieri si è trasformata nel capoluogo del ciclismo con la sfilata di campioni che sono stati premiati. Dopo l’inno nazionale suonato dalla banda, minuto di applausi per Sara Piffer, l’atleta di soli 19 anni che ha perso la vita in un incidente mentre si stava allenando.

Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, in merito a ciò, ha presentato la sua richiesta a Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione: «Vorrei sollecitarlo nella creazione di infrastrutture per ciclisti, anche per gli amatori non solo per i professionisti, così da non essere in balia dei pericoli che ci sono per la strada». Il presidente della Federciclismo Italiana ha poi aggiunto: «Proporremo di esentare ancora dalle tasse gara tutte le società di questo territorio che è stato colpito da terremoto».

Alla presenza nel palazzetto dello sport di Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione, di Chiara Biondi, assessore regionale allo sport, di Lucia Albano, sottosegretaria al Ministero dell’Economia, di Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, di Massimo Romanelli, presidente del comitato regionale Federciclismo Marche, di Francesco Baldoni, presidente della Federciclismo di Macerata e di Carlo Pasqualini, presidente uscente del Comitato Provinciale di Macerata.

La cerimonia è stata organizzata per premiare i giovani ciclisti più meritevoli, le società ciclistiche di rilievo per il loro lavoro, quattro studenti dell’UNICAM che stanno sviluppando il passaggio dell’app Bike Hospitality da regionale a nazionale, il centro studi luglio 67 per la candidatura all’Unesco del territorio della sinclinale ed infine la città di Recanati come ‘città ciclistica dell’anno’. Non poteva mancare a questo prestigioso evento Giulio Pellizzari, il ciclista classe 2003, talento originario di Camerino, passato quest’anno nel team Red Bull-Bora-Hansgrohe. «Debutterò giovedì a Palma di Maiorca, vedremo come va. La prima gara è sempre un’incognita, la concorrenza è agguerrita. Non ci sarò al Giro d’Italia, sarò riserva, non correrò nemmeno la Tirreno-Adriatico, in Italia gareggerò a settembre».

Lucia Albano, sottosegretaria al Ministero dell’Economia ha raccontato una sua esperienza di vita: «Credo che quella dei ciclisti sia proprio una famiglia nella quale si percepisce il sacrificio e l’importanza dello sport. Ho insegnato molti anni in un liceo, prima di dedicarmi alla politica e poi al governo, sono orgogliosa di questa vita da docente. I miei studenti che facevano ciclismo, e ne erano molti, avevano una marcia in più, una capacità di dedicarsi con disciplina ad uno sport e ciò si rifletteva nell’attività didattica. Quando un ragazzo lasciava lo sport, lasciava anche una possibilità di crescere, di maturare in un percorso che era importante per la propria vita».