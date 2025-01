CAMERINO- «Sebbene il trend delle aree interne e, in generale, dell’Italia fosse in calo anche prima del terremoto del 2016, esso ha sicuramente accelerato il fenomeno del calo demografico nel nostro territorio», non ha alcun dubbio a riguardo il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli.

Il fenomeno dello spopolamento sta colpendo l’entroterra maceratese ma l’UNICAM sta aiutando in modo considerevole la città di Camerino, il sindaco Lucarelli ci tiene a sottolinearlo: «L’Università è un motore importante sia in termini economici sia a livello di presenze di studentesse e studenti provenienti da altre parti d’Italia e del mondo. Molti scelgono la nostra città per fermarsi e fare famiglia, ma il terremoto non sta sicuramente facilitando questo fenomeno a causa di una carenza di abitazioni e per la mancanza di un centro storico che, in passato, era in grado di mettere a disposizione numerosi servizi a cittadini, studenti e turisti. Per tornare ad avere un trend positivo resta prioritario e fondamentale accelerare la ricostruzione, nonché creare nuove attività di natura economica e ovviamente servizi che possano migliorare la qualità della vita nella città».

Roberto Lucarelli, sindaco di Camerino, ha inoltre lanciato delle possibili politiche e soluzioni per cambiare rotta: «Sono necessari sgravi fiscali, facilitazioni e l’attuazione di una politica economica che dia opportunità di lavoro e di crescita a famiglie e giovani, oltre che servizi di eccellenza sociali e sanitari alle persone più anziane. Un altro incentivo importante proviene dal settore del turismo che è in grado di creare opportunità per la zona montana e per tutti i visitatori che vogliono godere della bellezza naturale e del clima della montagna. E poi bisogna mantenere e migliorare la qualità dei servizi minimi indispensabili come ospedali e scuole».

I numeri di Camerino

Negli ultimi cinque anni trend altalenante per il comune di Camerino. Risale al 2020 il maggior calo, in quel frangente gli abitanti sono diminuiti di 301 unità. Al 31 dicembre del 2024 i residenti camerti sono pari a 6.078, rispetto al 2020 è stato rilevato un calo del 5%.