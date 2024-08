Pallavolo, la Cbf Balducci al lavoro con tante ambizioni

Nuovo staff tecnico e tante giocatrici di valore per recitare un ruolo da protagonisti in A2 femminile. Coach Lionetti: «Probabilmente il campionato di A2 più competitivo degli ultimi 6-7 anni»

MACERATA – Al via la stagione 2024/25 della CBF Balducci HR Macerata dal cuore della propria casa, il Banca Macerata Forum. Tra vecchie conoscenze, nuovi volti, sorrisi ed entusiasmo, al raduno presenti 12 atlete su 13: assente giustificata la schiacciatrice argentina Daniela Bulaich, impegnata con la sua Nazionale nella Coppa Panamericana. Primi passi arancionero, dunque, per le palleggiatrici Asia Bonelli e Federica Braida, l’opposta Clara Decortes, le centrali Federica Busolini, Sara Caruso, Lea Orlandi ed Alessia Mazzon, i liberi Giulia Bresciani ed Aurora Morandini e le schiacciatrici Valeria Battista, Alessia Fiesoli e Camilla Sanguigni.

È stato il momento dell’esordio da head coach in arancionero anche per il tecnico Valerio Lionetti, scelto per guidare la nuova avventura della CBF Balducci HR insieme allo staff tecnico, in parte rinnovato, e al confermato staff medico e dirigenziale al completo. Tra le novità nello staff tecnico, oltre all’altro esordio arancionero, quello del viceallenatore Luca Martinelli, e Nicola Bacaloni insieme a Marco Malatini confermati invece tra i tecnici come assistente allenatore e scoutman, ecco i nuovi arrivi annunciati oggi di Francesco Del Gobbo nel ruolo di sparring e di Simona Ferranti nel ruolo di aiuto allenatori.

Dopo le presentazioni e le parole del presidente Pietro Paolella, del direttore sportivo Maurizio Storani e del direttore operativo Lucia Bosetti, spazio ai test medici e clinici di inizio stagione.

A dare il benvenuto a tutti è stato il Presidente Pietro Paolella: «Iniziamo una nuova avventura con ottime speranze, c’è un gruppo di ragazze con tanta voglia di stare in palestra e di grande qualità. Cercheremo di fare del nostro meglio affinché lavorino nel migliore dei modi. Proveremo a fare una stagione da protagonisti con il massimo rispetto di tutte le avversarie, sarà un campionato difficile e di altissimo livello ma siamo pronti ad affrontare questa sfida».

Parola quindi a coach Valerio Lionetti al primo anno a Macerata: «Ho sensazioni molto buone, secondo me quest’anno sarà un inizio duro, dovremmo comunque mettere un bel po’ di fieno in cascina, come si dice: sicuramente sarà una stagione tosta, quindi, bisognerà spingere da subito e essere pronti il prima possibile perché i primi appuntamenti del campionato sono impegnativi. Non vediamo l’ora di iniziare con tutto lo staff. Sono emozionato, era un po’ di tempo che sentivo di voler fare questa scelta. Il campionato sarà di livello molto alto, probabilmente sarà il più alto degli ultimi 6-7 anni, quindi, è una cosa emozionante ed entusiasmante, che sicuramente ci renderà la vita difficile ma è quello che tutti gli sportivi devono affrontare quando hanno una competizione».

La continuità è rappresentata anche dal capitano Alessia Fiesoli che ha detto: «Intanto voglio dire che sono molto felice di essere qui per la mia quarta stagione consecutiva, l’ho sempre detto: per me Macerata è casa, è una famiglia, ho trovato qua veramente un ambiente dove lavorare al meglio delle mie possibilità e quindi sono molto contenta di restare qua per il mio quarto anno. Oggi abbiamo iniziato, ci stiamo conoscendo ancora con le ragazze perché inizieremo oggi pomeriggio. La squadra sembra costruita in maniera ottimale, a livello tecnico-tattico penso che potremo essere una formazione che dà fastidio agli avversari. So che le ragazze sono tutte in gamba, pronte a lavorare sodo e questo è l’importante perché in queste settimane di preparazione dovremo cercare di creare il gruppo più affiatato possibile per provare a mettere in campo le nostre capacità tecniche».

Tra le novità nel roster la schiacciatrice Valeria Battista già felice dell’impatto con la nuova realtà: «Sono super emozionata, sono arrivata due giorni fa e mi è piaciuto tutto da subito: a parte i paesaggi stupendi, poi ho conosciuto le mie coinquiline, Alessia e Asia, sono molto contenta. Oggi abbiamo fatto le presentazioni e l’ambiente mi è piaciuto tantissimo, si vede che comunque questa è una grande famiglia e non vedo l’ora di cominciare da subito. Sicuramente sarà una stagione molto impegnativa fin dalla Regular Season perché, appunto, nel nostro girone ci sono tantissime squadre che competono per fare un buon risultato e salire di categoria. Noi, come tutte le altre, inizieremo a lavorare perseguendo quell’obiettivo lì, sarà difficile ma sono certa che ci toglieremo tante soddisfazioni».