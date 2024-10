Macerata, sottopasso via Marche: circolazione modificata per lavori

Ordinanza della polizia locale di Macerata che va a modificare temporaneamente la circolazione stradale in via Urbino e via Marche

MACERATA – Modifiche alla viabilità per il sottopasso di via Marche. Ordinanza, dunque, della polizia locale che va a modificare temporaneamente la circolazione stradale in via Urbino e via Marche, per effettuare lavori di posa e fissaggio di un nuovo allaccio rete gas presso il nuovo sottopasso ferroviario.

L’ordinanza, in vigore da giovedì 24 al 31 ottobre, con orario 0 – 24, prevede in:

– via Urbino (tratto compreso tra l’inizio dell’area cantiere del nuovo sottopasso ferroviario di via

Marche e il civico 22) il divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati;

– via Marche: divieto di transito con sbarramento fisico per tutte le categorie dei veicoli

provenienti da via Urbino. L’ingresso in via Marche potrà avvenire solo da via Ancona.

Revoca temporanea del divieto di accesso e del senso unico, per i soli residenti, nel tratto compreso tra

l’intersezione con via Ancona e l’inizio dell’area cantiere del sottopasso ferroviario di via

Urbino. E ancora istituzione temporanea del doppio senso di circolazione con regolazione del senso unico

alternato a vista nel tratto compreso nel punto precedente; istituzione temporanea della

segnaletica di “diritto di precedenza” per i veicoli provenienti dal lato cantiere con uscita in via

Ancona e conseguente istituzione dell’obbligo “di dare precedenza” nel senso opposto; divieti di

sosta con rimozione nei primi tre stalli di sosta in prossimità dell’ingresso di via Marche

lato fine via Urbino; istituzione temporanea di limite di velocità in 30 km/h nel tratto compreso

tra l’intersezione con via Ancona e l’inizio dell’area cantiere del sottopasso ferroviario di via

Urbino.