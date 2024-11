Civitanova punta sulla sicurezza stradale: in arrivo 5 nuovi semafori a chiamata

«Fondamentale per tutelare la cittadinanza e per migliorare la fluidità del traffico nei punti più sensibili della nostra città», spiega il sindaco di Civitanova Ciarapica

CIVITANOVA – Cinque nuovi semafori a chiamata, dotati anche di dispositivi acustici per non vedenti, saranno installati in alcune strade cittadine particolarmente trafficate, così da garantire maggiore sicurezza sia agli automobilisti che ai pedoni. Il progetto, già pronto, prevede uno stanziamento di 150mila euro e sarà approvato nella prossima giunta.

Verranno installati due semafori in via Colombo in prossimità dei sottopassi pedonali di collegamento con via IV Novembre (lungomare nord), uno via Principe di Piemonte in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di collegamento con il sottopasso che collega la ex. s.s 16 a via Regina Elena; uno in via Martiri di Belfiore e l’altro in via D’Annunzio nel tratto compreso tra la rotatoria di San Marone e via Giovanni XXIII.

«Il potenziamento del sistema di controllo dei semafori nelle aree critiche – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica – è fondamentale per tutelare la cittadinanza e per migliorare la fluidità del traffico nei punti più sensibili della nostra città. Tra queste strade c’è anche via Colombo, spesso teatro di incidenti e oggetto di un incontro, avvenuto qualche mese fa, con il Comitato Cea. In quell’occasione e su loro proposta concordammo l’installazione di nuovi semafori. Lunedì approveremo il progetto in giunta e procederemo con l’installazione».

Il sindaco precisa anche come «questi dispositivi saranno dotati di innovativi dispositivi acustici per garantire una maggiore sicurezza ai non vedenti. Siamo fermamente convinti – aggiunge – che la sicurezza stradale debba essere una priorità per tutti noi e questo intervento rappresenta un passo significativo in questa direzione».