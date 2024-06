Civitanova Marche, aumentano gli incidenti di scooter e bici per mancata precedenza. La S.S.16 la strada più pericolosa

CIVITANOVA MARCHE – In aumento gli incidenti stradali che vedono coinvolti i conducenti di veicoli a due ruote, biciclette e motocicli. La statale adriatica è la strada più pericolosa della città. È la comandante della polizia municipale di Civitanova Marche, la dottoressa Daniela Cammertoni, a rendere noti i numeri relativi ai primi cinque mesi dell’anno.

Dieci gli incidenti rilevati, fino ad ora, in via Martiri di Belfiore, il tratto sud della Ss 16, 6 in via Colombo, tratto nord della statale adriatica, all’altezza di Fontespina. Quattro in via Aldo Moro, 4 in via Carducci, sempre lungo la Ss 16, 5 in via Silvio Pellico, lungo la strada 485, nel quartiere di Santa Maria Apparente, 6 in via Dante Alighieri, strada 485 nel quartiere di San Marone, 3 in via Indipendenza e 2 sul lungomare Piermanni.

«Da considerare che in media, ogni anno, vengono rilevati dalla polizia locale circa 200 incidenti – ha spiegato la comandante Daniela Cammertoni – Al 1 giugno 2024 già si sono verificati 92 sinistri. Un aumento significativo rispetto ai primi 5 mesi del 2023, quando gli incidenti rilevati sono stati 83, di cui 14 relativi agli utenti deboli, motocicli, ciclomotori, velocipedi e monopattini. Si evidenzia un aumento degli incidenti in cui sono coinvolti conducenti di veicoli a due ruote , biciclette e monopattini: 27 nei primi cinque mesi del 2024 contro 14 dello stesso periodo nel 2023. È necessario prestare maggiore attenzione soprattutto agli incroci, in quanto la mancanza di precedenza costituisce la maggiore causa di incidente stradale. Un plauso, infine, agli agenti e agli ufficiali, che con impegno e professionalità, ogni giorno, assicurano il servizio di infortunistica stradale a beneficio di tutti gli utenti della strada a partire da quelli più deboli».