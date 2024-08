All’Università di Macerata arriva l’Erasmus Italiano: da Siena all’Orientale di Napoli, le opportunità

Attualmente convenzioni con nove atenei italiani, tra cui l'Università di Napoli "L'Orientale" (per i Dipartimenti di Giurisprudenza e Studi Umanistici), e l'Università degli Studi di Siena (per il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione)

MACERATA – Al via all’Università di Macerata l’Erasmus Italiano, un programma di mobilità nazionale istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca per l’anno accademico 2024-2025. Questa iniziativa, che si ispira al celebre programma Erasmus europeo, offre agli studenti l’opportunità di un’esperienza di studio unica, che promuove la crescita personale, culturale e accademica, contribuendo a costruire uno spazio formativo integrato all’interno del sistema universitario nazionale e a rafforzare l’interconnessione tra gli atenei italiani, promuovendo una maggiore flessibilità e complementarità dell’offerta formativa.

Attualmente, l’Università di Macerata ha stipulato convenzioni con nove atenei italiani, tra cui l’Università di Napoli “L’Orientale” (per i Dipartimenti di Giurisprudenza e Studi Umanistici), e l‘Università degli Studi di Siena (per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione) e per tutti i corsi con le università della rete UniHAMU (Camerino, Chieti-Pescara, L’Aquila, Perugia, Politecnica delle Marche, Teramo e Urbino “Carlo Bo”). «Queste nuove convenzioni – spiega il rettore John McCourt – rappresentano un’importante sperimentazione che si inserisce nel piano strategico del MUR, come dimostrato anche dal finanziamento inserito in manovra pari a 10 milioni per i prossimi due anni. Grazie a queste collaborazioni gli studenti avranno la possibilità di trascorrere un periodo di mobilità da tre a sei mesi, durante il quale potranno frequentare corsi, sostenere esami, svolgere tirocini o lavorare alla tesi di laurea, usufruendo delle strutture e delle risorse dell’ateneo ospitante. Questo programma permette di arricchire il piano di studi, di esplorare nuove prospettive in un contesto interdisciplinare, innovativo, e a loro, del tutto nuovo».

Una caratteristica fondamentale del programma è il pieno riconoscimento accademico delle attività svolte durante il periodo di mobilità, garantito dal Learning Agreement, un documento concordato prima della partenza tra lo studente e i docenti referenti, che stabilisce le attività formative da svolgere, i crediti formativi universitari da acquisire e le tempistiche.

Per accedere al programma Erasmus Italiano, gli studenti devono essere regolarmente iscritti all’Università di Macerata per l’anno accademico 2023/2024 e mantenere l’iscrizione al medesimo corso di studio per l’anno accademico successivo, 2024/2025. È previsto un contributo economico di 500 euro al mese per gli studenti che presentano una dichiarazione del valore Iseeu non superiore a 36 mila euro.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 16 settembre attraverso il portale riservato agli studenti dell’Università di Macerata. Ciascuno studente potrà indicare fino a tre destinazioni preferite, in ordine di priorità, selezionate con particolare attenzione per le aree disciplinari attinenti al proprio corso di studio.

Per ulteriori dettagli sul programma e per accedere al bando di selezione è possibile visitare il sito ufficiale dell’Università di Macerata alla sezione dedicata all’Erasmus Italiano. https://www.unimc.it/it/didattica/opportunita-di-mobilita/nazionale