FABRIANO – Partita ufficialmente la XXX edizione del Palio di San Giovanni Battista a Fabriano. Da domani, sabato 15 alle ore 15 si potrà ammirare il lavoro di precisione dei maestri infioratori. «Le infiorate sono sempre più appassionanti. Oramai gli infioratori sono dei veri e propri artisti e la tecnica, la maestria, la cura e la dedizione non hanno eguali. Servono mesi e mesi di lavoro e preparazione per arrivare all’elaborazione e realizzazione di infiorate di quella precisione e di quella portata. Si tratta di un lavoro corale che mette a dura prova anche la resistenza fisica dei mastri infioratori, ma lo spettacolo che riescono a creare è di una tale bellezza che ogni anno è un dolore doversene disfare», dichiara la presidente dell’Ente Palio, Sandra Girolametti. Le infiorate saranno realizzate presso quattro bellissime Chiese della nostra città, messe a disposizione dai parroci cittadini che ringraziamo: San Nicolò per il Borgo, San Filippo per la Cervara, San Benedetto per il Piano e San Biagio per la Pisana. Molti gli eventi in programma questi giorni dopo il viaggio di ieri con la consegna dei trofei e del San Giovanni all’uncinetto presso la Cattedrale di San Venanzio e l’apertura delle Hostarie dalle ore 19.00 (Sedi: Borgo-Campetto di San Nicolò; Cervara: Via della Ceramica; Piano: Chiostro di San Benedetto; Pisana: Chiostro di San Biagio). Poi c’è stata la cerimonia inaugurale alle ore 21.30 presso la Piazza del Comune. «La cerimonia ha visto la nomina e giuramento dei Priori delle quattro Porte, l’Instaurazione della Signoria, con i due nuovi abiti dei Signori Chiavelli realizzati dalla Prof.ssa Roberta Fratini e l’Innalzamento dei Gonfaloni: le quattro Porte hanno dato il via alla Sfida», dice Girolametti. A seguire lo spettacolo a cura dei gruppi storici: Quam Pulchra es e dei Piromanti.

Il programma

Oggi, venerdì 14 alle ore 18 spazio al convegno storico sul Tema del Palio “At honore, gloria et reverentia de lo Sancto Joanni Baptista” presso l’Oratorio della Carità. Sarà curato dalla dottoressa Martina Cerioni, responsabile storico presso l’Ente Palio e introdotto dalla Presidente Sandra Girolametti. Tra i relatori: Prof.ssa Maria Federica Petraccia (UniGe), Prof.ssa Maria Cristina Corvo, Dott. Francesco Fantini e la straordinaria partecipazione di Teseo Tesei. Alle ore 21, in piazza del Comune, l’attesa “Disfida degli Arcieri” tra le quattro Porte. Sabato 15 dalle ore 15, l’avvio alle infiorate artistiche. Alle 21 in piazza del Comune, spettacolo a cura della Ginnastica Fabriano con le campionesse olimpiche. Domenica 16 alle ore 12 il termine ultimo per la realizzazione delle infiorate artistiche. Alle ore 21.30 le vie della città, addobbate a festa, vedranno sfilare il caratteristico corteo storico processionale, con più di 500 figuranti e numerosi gruppi ospiti.