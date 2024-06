Jesi, il Rugby Rock Festival porta a suonare in città anche Stef Burns, storico chitarrista di Vasco

Insieme a Todd Kerns e Will Hunt, bassista e cantante di Slash e batterista degli Evanescence, sarà sul palco per l'ultima serata clou della tre giorni di rock al campo da rugby di via Mazzangrugno

JESI – Todd Kerns, Stef Burns e Will Hunt. Rispettivamente bassista e cantante di Slash, chitarrista di Vasco Rossi e batterista degli Evanescence (e per un periodo anche di Vasco). Riuniti dal 2021 nel trio Heroes and Monsters, suoneranno il prossimo 14 luglio a Jesi per quella che sarà la serata clou e ultima della tre giorni del Rugby Rock Festival all’impianto da rugby di via Mazzangrugno. Un appuntamento voluto dal presidente del Rugby Jesi ’70 Luca Faccenda e organizzato con la Universal Events di Emanuel Pastina. Le due realtà avevano collaborato insieme un anno fa per la speciale serata evento che, dopo l’alluvione e i danni di maggio 2023, era stata pensata e realizzata per raccogliere fondi per la rimessa in sesto della struttura per il rugby cittadina. «Ora – dice Faccenda – lanciamo un appuntamento che confidiamo possa continuare a ripetersi in futuro. Tre serate di musica al campo da rugby, pensate per la città».

Rugby Rock Festival, la presentazione

Serate a ingresso gratuito quelle di venerdì 12 e sabato 13 luglio, si paga per l’ultima di domenica 14, col clou dei grossi calibri internazionali Kerns- Burns – Hunt (12 euro, 500 biglietti già disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket, on line e nei punti convenzionati). Il lancio oggi 13 giugno in Comune. «Sappiamo che dal presidente Faccenda riceveremo sempre la proposta di cose interessanti e innovative – dice l’assessore allo sport Samuele Animali – e che in questo caso vanno tanto più nella direzione, che apprezziamo, del portare eventi anche in zone differenti da quelle canoniche del centro».

Spiega Pastina: «Iniziamo il 12, con la band di apertura dei Bliss, per un tributo ai Nirvana, e poi i Kurnalcool. Il 13 ad aprire saranno i BeFolk, poi il concerto dei Mortimer McGrave, col loro rock celtico, già creatori del festival di Montelago. Infine il 14 la band di apertura, con un tributo ai Deep Purple, sarà quella degli In Rock, poi gli Heroes and Monsters. Il mio grazie va ai volontari del Rugby Jesi e al loro mettersi a disposizione per questo appuntamento».

Nel corso delle tre giornate il Terzo Tempo curerà i punti food and beverage presenti nell’impianto, ci saranno una area relax e, a seguire i concerti, musica con dj.