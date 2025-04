Jesi, patenti polacche e documenti sono falsi: 4 denunce e multe per oltre 10mila euro

Un indiano e un pakistano fermati in città alla guida con patenti polacche risultate false. Denuncia per tentato furto all’interno di un auto in Via Setificio, comminata ad un venticinquenne pakistano

JESI – Quattro denunce, oltre 10 mila euro di sanzioni e due auto sequestrate ai fini della confisca sono il bilancio dell’attività della Polizia Locale di Jesi negli ultimi giorni.

Nell’ordine: un cittadino di nazionalità indiana, 45 anni, residente in Vallesina, fermato al volante della sua Opel Astra per un controllo in Viale Don Minzoni, esibiva agli agenti una patente rilasciata da autorità polacca su cui sorgevano dubbi circa l’autenticità. Accompagnato al Comando e accertato, con i mezzi in dotazione, che la patente risultava falsa, veniva denunciato per il reato di falso materiale in autorizzazioni amministrative, sanzionato con 5.100 euro per guida senza patente e la sua auto sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

Stessa sorte è toccata, pochi giorni dopo, ad un pakistano di 28 anni. Anche lui, fermato in Via San Giuseppe a bordo di un’Audi A3 esibiva al controllo una patente rilasciata da autorità polacca. Stessa trafila al Comando, stesso accertamento del falso,identica denuncia all’autorità giudiziaria e sanzione di 5.100 euro, con auto sequestrata ai fini della confisca.

Aveva invece una patente straniera non convertita in italiana benché residente nel nostro paese da più di un anno il giovane indiano di 25 anni fermato in Viale XXIV Maggio con la sua Peugeot 308. Se la sarebbe cavata solo con 158 euro di sanzione, se non fosse che, per evitare la multa, esibiva anche due permessi internazionali di guida acquistati su internet (uno cartaceo ed uno formato card), risultati entrambi falsi. Di qui anche la denuncia per il reato di falso materiale commesso da privato in autorizzazioni amministrative.

Ultima, in ordine di tempo, la denuncia per tentato furto all’interno di un auto in Via Setificio, comminata ad un venticinquenne pakistano, fermato dalla pattuglia della Polizia locale che si trovava a passare nei paraggi e allertata dalla proprietaria della vettura. Identificato, l’uomo risultava gravato da un foglio di via emesso de Questore di Ancona lo scorso febbraio, con divieto di presenza nel Comune di Jesi per tre anni e pertanto denunciato anche per questo reato.