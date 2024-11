Jesi, hai un’idea per una nuova impresa? La Fondazione Carisj promuove il corso

Il seminario formativo su come validare e sviluppare nuove idee imprenditoriali sarà tenuto da Zeffirino Perini di Manager No Profit. Si rivolge principalmente agli Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali, ai giovani e imprenditori che vogliono realizzare un’idea

JESI – Il 90% delle nuove aziende muoiono nel giro di pochi anni dalla nascita. Solo poche sopravvivono: Perché? Per analizzare i motivi e cercare di dare strumenti utili a imprenditori, cooperatori, giovani che vogliono avviare una nuova azienda martedì 3 dicembre 2024 dalle ore 15,00 alle 18,00 la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi nella sua sede in Piazza Colocci, 4 a Jesi, organizza, con CSV Marche ETS (Centro Servizi per il Volontariato), un seminario formativo su come validare e sviluppare nuove idee imprenditoriali, tenuto da Zeffirino Perini di Manager No Profit.

Il seminario si rivolge principalmente agli Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali, ai giovani e imprenditori che vogliono realizzare un’idea e darle una prospettiva.

La partecipazione al corso è gratuita, ma sarebbe bene iscriversi https://www.fondazionecrj.it/modulo-di-iscrizione-al-corso-di-formazione/

Per info: info@fondazionecrj.it

Verrà illustrato “Il Processo di validazione” come metodo efficace per valutare, sviluppare e lanciare nuove idee di prodotto o di servizio, in un contesto in rapida evoluzione dominato dalle opportunità del digitale.

Scopo del seminario è creare consapevolezza dell’esistenza di un modo diverso di costruzione di nuove idee, progetti e servizi, in un contesto ambientale profondamente cambiato rispetto al passato, dove le condizioni ed i nuovi strumenti (digitale, AI, ecc.) creano incertezza ma anche grandi opportunità.

Programma:

ore 15,00 saluti istituzionali dell’ing. dott. Paolo Morosetti, Presidente Fondazione Carisj e del dott. Simone Bucchi, Presidente CSV Marche ets

ore 15,15 intervento del dott. Zeffirino Perini

Innovazione nel Terzo Settore: un seminario sul Modello di Validazione per valutare, sviluppare e lanciare nuove idee di prodotto o di servizio, Un nuovo approccio per enti e cooperative sociali per sviluppare progetti che rispondano efficacemente ai bisogni reali della comunità

ore 17,30 domande del pubblico

«Con grande piacere – afferma Paolo Morosetti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi – abbiamo organizzato questo seminario dedicato alla validazione di nuove idee imprenditoriali, un evento che rappresenta un’occasione unica per riflettere insieme sui passi fondamentali che ogni impresa deve compiere per trasformare un’idea in un progetto concreto e di successo. Il nostro impegno come Fondazione è quello di supportare, stimolare e facilitare l’innovazione, fornendo strumenti pratici e una solida rete di esperti, professionisti e imprenditori. L’obiettivo di questo seminario è mettere a disposizione dei partecipanti le metodologie e le best practice necessarie per validare le proprie idee e capire come affrontare le sfide che si presentano nei primi passi di un percorso imprenditoriale. In un contesto economico in continua evoluzione, la capacità di testare e validare rapidamente nuove idee è cruciale per minimizzare i rischi e ottimizzare le risorse. Siamo convinti che l’innovazione e l’imprenditorialità siano pilastri essenziali per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità, e questo seminario è solo una delle tante iniziative che la Fondazione promuove per favorire il progresso e la cultura imprenditoriale».

CSV Marche ETS è un’associazione riconosciuta del Terzo settore che gestisce l’omonimo ente (Centro servizi per il volontariato), attivo da 25 anni sul territorio marchigiano. Il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) affida ai CSV il ruolo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, e ne assicura il finanziamento stabile attraverso il FUN (Fondo unico nazionale), alimentato dai contributi delle fondazioni di origine bancaria: le aree di servizio del CSV sono promozione, orientamento e animazione territoriale, formazione, consulenza e accompagnamento, informazione e comunicazione, ricerca e documentazione, supporto tecnico – logistico. A livello territoriale CSV Marche è articolato in una sede regionale e i cinque sportelli provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

«Negli anni i metodi per la valutazione dei progetti si sono evoluti molto – spiega Simone Bucchi, presidente CSV Marche Ets – offrendoci la possibilità di guardare bene ai diversi aspetti del nostro lavoro. Ma questa iniziativa vuole andare un po’ oltre, perché rappresenta un’innovazione di processo, cioè mira ad avere un approccio diverso, interessato più all’accompagnamento che alla mera traduzione del risultato, nell’ottica di garantire, in maniera sempre più efficace, un esito positivo delle progettualità».

L’evento si focalizzerà sul Modello di Validazione di Steve Blank, Imprenditore e accademico di fama internazionale, considerato uno dei padri fondatori del movimento Lean Startup. un metodo innovativo, dettagliato nel suo libro “The Four Steps to the Epiphany”, che sta trasformando il modo in cui le organizzazioni sviluppano nuovi servizi e progetti, garantendo un impatto sociale significativo e un utilizzo ottimale delle risorse.

Molte organizzazioni investono in progetti che, nonostante le buone intenzioni, non riescono a soddisfare i bisogni reali della comunità. Questo spesso comporta uno spreco di risorse preziose e una minore efficacia nell’impatto sociale desiderato.

Il Modello di Validazione rappresenta un cambiamento paradigmatico nel modo in cui le organizzazioni concepiscono e sviluppano nuovi progetti e servizi. Invece di partire da un’idea interna e procedere direttamente allo sviluppo completo, il modello incoraggia le organizzazioni a

comprendere profondamente i bisogni reali; validare le ipotesi sul campo; ridurre drasticamente i rischi; accelerare il tempo di realizzazione; ottimizzare l’allocazione delle risorse.

Il modello è articolato in quattro passi fondamentali:

Scoperta del Cliente (Customer Discovery): Identificazione dei beneficiari e comprensione approfondita dei loro bisogni e problemi reali.

Validazione del Cliente (Customer Validation): Testare la soluzione proposta con un gruppo ristretto di beneficiari per verificare l’efficacia e l’interesse.

Creazione della Domanda (Customer Creation): Sviluppare strategie per ampliare il numero di beneficiari, comunicando efficacemente il valore della soluzione.

Costruzione dell’Organizzazione (Company Building): Strutturare l’organizzazione per supportare e scalare il progetto, assicurando sostenibilità e impatto a lungo termine.

Adottando questo modello, le organizzazioni passano da un approccio interno, spesso autoreferenziale, a uno esterno, centrato sul beneficiario.

«Crediamo fermamente – asserisce Zeffirino Perini di Manager No Profit – che il Modello di Validazione di Steve Blank possa rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni del Terzo Settore sviluppano i loro progetti. Questo seminario è un’opportunità unica per scoprire come garantire che ogni iniziativa abbia un impatto reale e duraturo nella comunità. Mettere al centro i bisogni reali dei beneficiari è fondamentale per il successo di qualsiasi progetto sociale. Il Modello di Validazione offre strumenti pratici per assicurarsi che le risorse vengano investite dove possono fare la differenza maggiore».

Manager No Profit, è un’organizzazione di volontariato strutturata e presente in Italia, con sede a Milano e sezioni a Bergamo, Bologna, Padova, Torino e Trento, costituita da più di 100 professionisti volontari desiderosi di cooperare e condividere le proprie competenze. Zeffirino Perini e Virgilio Lattanzi, imprenditori di successo, hanno avviato nelle Marche le attività di Manager No Profit.