Prende il via Fabriano Carta è Cultura: Forum nazionale delle 14 città Creative Unesco

FABRIANO – Ai nastri di partenza “Fabriano Carta è Cultura”. Da oggi 19 settembre e fino a domenica 22 la manifestazione che mette in luce la creatività che ruota intorno alla carta, prodotto che caratterizza l’identità della città marchigiana dal XIII secolo e simbolo della sua appartenenza al Network delle Città Creative Unesco. Questa seconda edizione avrà come ospite d’onore l’Ambasciatore Liborio Stellino, rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unesco, che insieme al sindaco Daniela Ghergo e all’assessore alla Bellezza con delega a Fabriano Creativa Unesco, Maura Nataloni, parteciperà ai diversi appuntamenti in programma nella giornata inaugurale di oggi, a partire dalle 15 con il Forum nazionale delle 14 Città Creative Unesco italiane che si ritroveranno coordinate dalla Città di Fabriano e alla presenza delle autorità istituzionali. Renato Lavarini, esperto di Heritage Management, modererà l’incontro che ha come oggetto l’impegno delle Città Creative nell’attuazione del Manifesto di Braga, ossia il documento approvato dalle 350 Città Creative del mondo per fare della cultura un obiettivo autonomo della Agenda ONU post 2030. Ci saranno interventi dell’Associazione italiana Giovani per l’Unesco e la presentazione di quattro casi aziendali impegnati nella digitalizzazione e nella sostenibilità: Faber, VivaServizi, AnconAmbiente, Marbre.

Gli appuntamenti

Nella sala Biblioteca del Museo della Carta e della Filigrana alle 17 si terrà il primo appuntamento del Festival del Disegno All Around 2024 con il laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni tenuto da Rita Corradi sul tema della Città Creativa. Sempre alla stessa ora alla Pinacoteca Civica “B. Molajoli” prenderà il via il progetto “FUCC: Fanzine Unesco Creative Cities”, a cura delle Città Creative di Fabriano e Carrara.

Cinque illustratori, Paola Ballanti, Hamet Benoît, Marco Boleto, Samantha Carradori, Consuelo Carradori e Renato Ciavola, si cimenteranno su “La mia idea di Città” in una tappa del percorso che punta a coinvolgere tutte le Città italiane del Network. Le opere saranno poi esposte a Palazzo del Podestà.

I bar e ristoranti di Fabriano offriranno a visitatori e turisti i prodotti tipici del territorio nelle “Fermate del Pane”, ossia aperitivi creativi a base di pane, salame di Fabriano e Verdicchio. A concludere questo primo giorno, alle 21:15 al Teatro Gentile lo spettacolo “Confini labili” con Francesca Merloni, Radicanto, Nicoletta Robello. Una storia d’amore ambientata nella New York del 2001. Francesca Merloni, ideatrice di Poiesis e promotrice della candidatura di Fabriano a Città Creativa, è Unesco Goodwill Ambassador.