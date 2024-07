FABRIANO – Cambio al vertice per il Lions Club di Fabriano che sarà guidato per quest’anno da Andrea Rivosecchi. Succede a Francesca Giantomassi che ha tenuto a ringraziare per aver portato l’impegno lionistico oltre il territorio fabrianese, donando un cane guida per migliorare la qualità della vita di una giovane non vedente residente in Lombardia. «I service e anche gli incontri conviviali dell’anno appena iniziato punteranno a valorizzare le realtà locali e le tantissime potenzialità di Fabriano. La nostra cultura, la storia, le nostre tradizioni e professionalità meritano maggiore visibilità e il coinvolgimento di tutti», le prime parole del neopresidente Rivosecchi.

Il direttivo

Ad affiancarlo, oltre al Segretario Roberta Cristalli riconfermato nel proprio ruolo anche il tesoriere Piero Pensieri. Ricopriranno nuovi incarichi invece: Martina Cerioni in qualità di Cerimoniere, Andrea Fanesi coordinerà il Global Service Team, Francesca Agostinelli curerà il rapporto con il Club dei giovani come Leo Advisor, Mauro Del Brutto supporterà la crescita associativa quale Global membership team, Gioia Rossetti assicurerà la comunicazione del club e Geremia Ruggeri sarà il Censore che garantirà il rispetto delle norme del Codice dell’Etica Lionistica. Si uniscono al Direttivo i 5 consiglieri: Paolo Giantomassi, Paolo Patrizi, Andrea Bevilacqua, Gerardo Pellegrini e Monica Bisio. La presenza nel Direttivo del 1° Vicepresidente Paola Ribacchi e del 2° Vicepresidente Luigino Pisello assicureranno la continuità negli anni a venire. Infine, il Past President Francesca Giantomassi coordinerà i rapporti e le attività con la Fondazione Lions Club International (LCIF) il braccio caritatevole per la raccolta e l’assegnazione dei contributi della organizzazione globale. «Un mix di nuove e più esperte energie che, lavorando insieme, metteranno a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze a servizio della collettività», si conclude la nota.