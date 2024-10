Jesi, hashish in un pacchetto di sigarette: segnalato 28enne

Controlli degli agenti di polizia in città. Il giovane è stato sorpreso in via del Setificio a Jesi

JESI – Nella giornata di ieri, 29 settembre personale di polizia giudiziaria del Commissariato, arrestava un uomo di Catania di 54 anni. Questo in esecuzione dell’ordine emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona per l’espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, dopo l’ordinanza di rigetto della domanda di ammissione all’affidamento in prova emessa dal Tribunale di Sorveglianza per via del fatto che è gravato da numerosi precedenti penali. L’uomo, pluripregiudicato, condannato per resistenza a P.U. continuata, dovrà espiare 4 mesi e 15 giorni di reclusione. Pertanto, dopo gli adempimenti di rito, veniva condotto in vinculis presso il proprio domicilio.



Altra vicenda. Sempre nella giornata di ieri, personale Volanti del Commissariato segnalava per uso personale di stupefacenti: un giovane nigeriano 28enne.

Nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, intensificati in prossimità dei parchi pubblici, luoghi di maggior concentramento giovanile, ma anche a rischio micro criminalità, alle ore 22, in via Setificio gli operatori di Polizia si accorgevano della presenza di un extracomunitario di nazionalità nigeriana che alla loro vista ingaggiava una fuga a piedi, in direzione opposta al loro senso di marcia. Trattandosi di individuo noto, i poliziotti si appostavano nell’abitazione di residenza, cogliendolo di sorpresa e, visti i precedenti in tema di stupefacenti, sottoponendolo ad ispezione e controllo. L’atto si rivelava fruttuoso: infatti, all’interno di un pacchetto di sigarette che stringeva nella mano destra, rinvenivano sostanza stupefacente del tipo hashish, come confermato dal narcotest speditivo, avvolta in una bustina di cellophane, del peso complessivo di grammi 1,20. La sostanza veniva sequestrata amministrativamente e dopo la contestazione immediata, l’uomo veniva segnalato alla Prefettura per uso personale stupefacente.



Il dirigente del commissariato vice questore Paolo Arena mette in guardia dai pericoli della droga: «Il contrasto alla circolazione ed uso di stupefacente tra i giovani costituisce una delle priorità della Polizia di Stato. È costante l’attività del Commissariato di Jesi nel segnalare all’Autorità Prefettizia giovani che fanno preoccupante uso personale di stupefacenti; occorre sfatare la falsa convinzione che le piccole dosi non fanno male perché la dipendenza incomincia proprio da lì. Per cui giovani fermatevi prima che sia troppo tardi, la Polizia di Stato vi guida in un nuovo cammino».