Ancona, si avvicina alla casa dell’ex ma suona il braccialetto elettronico: la polizia lo arresta

ANCONA – Nella serata di ieri, 9 luglio, i poliziotti hanno tratto in arresto un uomo, italiano classe 1987, resosi responsabile del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Qualche ora prima la sala operativa della Questura inviava i poliziotti in un’abitazione in un quartiere adiacente al Passetto a seguito di un alert proveniente da un braccialetto elettronico. Qualche minuto dopo giungeva anche la chiamata di una donna che riferiva di vedere il suo ex marito davanti alla sua casa. Il soggetto era già gravato dalla misura pre cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Giunti immediatamente sul posto i poliziotti non riscontravano la presenza dell’uomo, tuttavia riuscivano ad intercettarlo poco distante, all’interno di un esercizio commerciale. L’uomo, indossante un braccialetto elettronico, non si sarebbe dovuto avvicinare né alla ex moglie, né all’abitazione familiare entro un raggio di 1 km ma, trovandosi comunque in un’area a lui interdetta, continuava ad udirsi l’allarme sonoro proveniente dal suo dispositivo.

I poliziotti si recavano all’interno dell’abitazione della ex moglie per sincerarsi delle condizioni della donna, la quale, spaventata, riferiva di aver sentito il cane abbaiare e di aver temuto potesse essere proprio dovuto al fatto che nei paraggi ci fosse il suo ex. Procedevano così all’arresto dell’uomo e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, veniva trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida programmata per la mattinata odierna.