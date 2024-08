Pesaro, rebus risolto: può riaprire il ristorante del club nautico per i soci

PESARO – Il nodo del Club Nautico è stato sciolto. l’Autorità portuale, a fronte dell’incontro delle scorse settimane presieduto dal Prefetto Emanuela Saveria Greco – con la presenza del sindaco Andrea Biancani e dei tecnici comunali, della Capitaneria di Porto e dell’Ammiraglio regionale – ha dato il via libera alla riapertura del ristorante del Club Nautico, riservato ai soli soci. «Una notizia che aspettavamo da tempo e che segna un primo passo importante per la risoluzione dei problemi legati alla zona del Porto di Pesaro – ha sottolineato il sindaco Andrea Biancani -. Dopo gli incontri organizzati, e caratterizzati da un dialogo propositivo e collaborativo, si risolve il problema del Club Nautico che potrà riaprire il proprio ristorante ai soli soci, come da normativa».



Nello specifico la struttura-ristorante non poteva accogliere più i propri clienti per via del cambio nominativo relativo ai gestori del locale. «Ricordo, inoltre, che i primi di settembre ci sarà un ulteriore incontro tecnico, coordinato sempre dalla Prefettura, con l’obiettivo di inquadrare la soluzione corretta relativa al rinnovo delle concessioni in scadenza delle attività della zona – prosegue Biancani -. Tutti gli enti coinvolti hanno a cuore il lavoro di chi opera al Porto, sono certo quindi che, in modo collaborativo, sarà possibile trovare una soluzione adatta al proseguo della vita dei diportisti e dei lavoratori del settore».



Il Prefetto Emanuela Saveria Greco ha voluto sottolineare come «Il clima di collaborazione che si è registrato durante gli incontri, finalizzato ad individuare una soluzione condivisa, in linea con la normativa di settore, ha portato alla soluzione del primo problema posto al tavolo relativo al Club nautico Confido che l’intesa creatasi possa consentire la risoluzione di tutte le problematiche afferenti il porto di Pesaro». Ha poi ringraziato «il sindaco Biancani per aver posto il problema, la Capitaneria di Porto e l’Autorità portuale per aver individuato la corretta strada da percorrere».



«Il coordinamento della Prefettura ha consentito di allineare una situazione amministrativa complessa – ha aggiunto il Presidente della ADSP Vincenzo Garofalo – permettendo oggi al Comitato di gestione di prendere atto delle precisazioni pervenute dal Comune e dalla locale Capitaneria e approvare la richiesta del Club Nautico di Pesaro. Confidiamo di poter proseguire questa collaborazione proficua con il percorso indicato da Sua Eccellenza il Prefetto, a beneficio delle attività economiche del porto e del definitivo chiarimento delle diverse situazioni legate all’approfondimento delle questioni autorizzative insistenti nello scalo pesarese».

«Ci tengo a ringraziare il Prefetto Emanuela Saveria Greco, i tecnici comunali, l’Autorità portuale, l’Ammiraglio regionale e la Capitaneria di Porto per lo spirito di collaborazione messo in atto durante i diversi incontri svolti nelle scorse settimane – conclude il sindaco Biancani -. Collaborazione che sono certo proseguirà anche in futuro per il bene del Porto pesarese, una zona strategica che va continuamente valorizzata e aiutata».