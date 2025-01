Pesaro, tutti col naso all’insù per vedere la Befana: la festa in piazza del Popolo

Un ricco programma per l'ultimo weekend natalizio: fattoria didattica, attività per bambini, musical e dance

PESARO – L’ultimo week end di “Pesaro, il cuore del Natale” è dedicato ai più piccoli, con attività nei musei, laboratori, fattoria didattica e due giorni di festa per la Befana che si concluderanno con la discesa della vecchietta dal tetto del palazzo comunale.

Ecco il programma: torna “La Fattoria dei Mini”, venerdì 3, sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 dalle 14 alle 18, piazzale Matteotti si animerà con la fattoria didattica tanto amata dai più piccoli, attività e laboratori dedicati a loro. Domenica 5, in piazza del Popolo, “Musical Mix”, lo spettacolo di danza in collaborazione con Musical Center “Dance in Music”.

Due giorni di festa per la Befana: si comincia domenica, dalle 14 alle 24 via Cavour ospiterà “La Befana di Via Cavour”, con locali aperti, caldarroste e vin brulé, musica, street performances, live show e trucco gratuito. Mentre lunedì 6 gennaio la festa dedicata alla Befana si trasferisce in piazza del Popolo: a partire dalle 16, con il “Gioco dei 4 camini” e le attività dedicate ai bambini realizzate da Pesaro Village. Poi alle 17 tutti col naso all’insù, “Arriva la Befana dei Vigili del Fuoco”organizzato dall’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con Unicef e Comune di Pesaro. La vecchietta più amata d’Italia volerà dal tetto del Municipio per una discesa spettacolare di 22 metri (65 la lunghezza di “volo”) che la condurrà tra le bambine e i bambini presenti in piazza del Popolo.

Mercatini diffusi: un’altra novità è quella dei mercatini natalizi diffusi nelle vie del centro storico (via Rossini, via San Francesco, via Pedrotti, P.le Collenuccio tutti i giorni dalle 10 alle 22). Una variegata proposta tra gusto, tradizione e artigianato, tutta da ascoltare, ammirare, respirare, gustare e toccare con mano, che si arricchisce grazie alla preziosa collaborazione dei commercianti del centro storico, e dei nostri centri commerciali a cielo aperto.

Canti lirici: da non perdere gli spettacoli itineranti del week end. I canti lirici, con gli artisti Maria e Ian, che incanteranno i passanti per le vie del centro storico tutti i venerdì alle 17. Così come itineranti saranno i passaggi di Babbo Natale, che entrerà nelle botteghe e guiderà i cittadini anche nelle “vie secondarie” dello shopping, e di Plasteroid l’uomo di ghiaccio, tutti i sabati alle 17.

Fattoria dei Mini: piazzale Matteotti si trasformerà in una fattoria didattica con attività e laboratori per bambini, con la Fattoria dei Mini (nei week end di dicembre fino a Natale, poi il 6 gennaio), azienda agricola che opera anche nel sociale INFO , e i loro piccoli cavalli che potranno essere cavalcati dai più piccoli.

Presepi in mostra: nell’androne del Comune di Pesaro saranno esposti per tutto il periodo natalizio i cinque presepi vincitori del contest lanciato dal sindaco, rivolto ai cittadini. I progetti saranno visitabili tutti i giorni negli orari di apertura del Comune, il sabato e la domenica anche dalle 17 alle 19.

Pista di pattinaggio: cambio di location per la pista, sostenibile, del pattinaggio, che si sposta in viale Marconi (di fianco al nuovo PalaScavolini). Una zona che si trasformerà in un polo tutto dedicato ai giovani, anche grazie alla presenza di attrazioni per bambini. La grandezza della pista è di 16 metri per 9 metri ed è realizzata con materiale sintetico ecosostenibile, per pattini a lama o a rotelle, senza consumo di energia.

Non mancherà il trenino natalizio: partenza da piazza del Popolo, collegherà il centro all’area di viale Marconi, passando per le vie della città, dal 30 novembre al 15 dicembre tutti i sabati e le domeniche, dal 20 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni.