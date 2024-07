Pesaro, 855 mila euro in bilancio per le manutenzioni di scuole, strade e impianti. Ecco l’elenco

Biancani e Della Dora: «Stanziate risorse per le manutenzioni che ci permetteranno di sistemare e mettere in sicurezza gli spazi e le strutture più frequentati dai cittadini»

PESARO – A un mese e mezzo dall’insediamento il sindaco Andrea Biancani e la sua giunta danno il via libera a quasi 900 mila euro per manutenzioni dei luoghi e delle strutture più frequentate dai cittadini: scuole, parchi, marciapiedi, fossi, strade, impianti sportivi ed edifici comunali. «Interventi per 855mila euro – spiega il sindaco Biancani insieme all’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora – che abbiamo inserito nella variazione di Bilancio presentata in Consiglio e che seguono la volontà politica presentata in campagna elettorale: priorità alle manutenzioni. Queste risorse permettono di rispondere a esigenze puntuali, specifiche e spesso minute ma che, una volta risolte, restituiscono la piena funzionalità, e spesso anche dignità, a luoghi e strutture dall’importante funzione sociale. Situazioni che vengono per la quasi totalità segnalate dai Consigli di Quartiere che ringraziamo per la loro attività di collante con l’Amministrazione».

Biancani e Della Dora, spuntano quindi le voci degli interventi, a partire dai 220mila euro per la manutenzione delle scuole comunali di ogni ordine e grado, tra cui l’adeguamento igienico sanitario dei nidi di via Negrelli (Macondo) e Toscanini (Aquilone). Previste anche le operazioni sulle scuole dell’infanzia Peter Pan di via Livorno (al via nei prossimi giorni) e sull’edificio di via Recchi. Attenzione anche alle elementari – in particolare a Loreto, nell’istituto di via Ugolini e nel plesso dell’Ic Olivieri di via Confalonieri – e alle scuole secondarie di primo grado dove sono previsti adeguamenti igienico sanitari in gran parte dei sette istituti comunali. «Sono “piccoli” lavori – come la sistemazione di lavandini, wc, porte, finestre o parte di pavimentazione delle palestre – ma molto importanti, perché riportano decoro e dignità oltre alla piena funzionalità, alle nostre scuole».

Ci sono poi 40mila per la straordinaria manutenzione dei parchi pubblici «che riguarderanno riparazioni e sostituzioni di giochi, arredo urbano, recinzioni, panchine, illuminazione in diversi quartieri, in base alle priorità che individueremo». Messe nero su bianco anche le ulteriori risorse, annunciate un mese fa, per la pulitura straordinaria di alvei, fossi, canali e scarpate: 70mila euro che si aggiungono ai 100mila euro di lavori in corso (presentati il 28 giugno), «che utilizzeremo già da questo autunno proseguendo con una programmazione ad ampio respiro e più efficace per fronteggiare al meglio gli eventi climatici».

Attenzione anche alla cura di cordoli, caditoie e alla pulizia delle scarpate di strade extraurbane, tra gli interventi che il Centro operativo del Comune potrà realizzare con i 60mila euro aggiunti a bilancio.

Focus anche sul Municipio di Monteciccardo, che da oggi potrà utilizzare l’App Buca grazie ai 100mila euro previsti pe ampliare il servizio effettuato da Mobility Pro anche in questo territorio: «è il canale più diretto e immediato per risolvere i problemi delle strade che i residenti di Monteciccardo potranno segnalare – con immediatezza e comodità – tramite smartphone».

Inseriti nella variazione anche i 150mila euro per gli impianti sportivi, per il collaudo della Vitrifrigo Arena. Nei 150mila euro sono inoltre comprese le risorse per l’illuminazione del campo da calcio di Santa Maria dell’Arzilla.

Previsti inoltre 50mila euro per la sistemazione dell’impianto d’illuminazione dello Stadio Benelli e i 165mila per la straordinaria manutenzione di fabbricati comunali, «che ci permetteranno la messa in sicurezza e adeguamento dello stabile comunale di via dei Cacciatori, anche sede del Centro operativo. Lo spazio, dopo l’intervento previsto da settembre, accoglierà il patrimonio di Palazzo Almerici e ci permetterà di procedere spediti con i lavori PNRR da 5milioni che riguardano il complesso».