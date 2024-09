Motori e adrenalina: il successo del Motor Show Vallesina al Paradise Playcenter

MOSANO – Grande successo per il Motor Show Vallesina, che ha trasformato il Paradise Playcenter di Monsano in un vero e proprio tempio dei motori per tre giorni di pura adrenalina, fino a questa sera. L’evento, diventato ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di auto e moto, ha visto la partecipazione di migliaia di persone che hanno affollato l’area del Paradise, attratte da un programma ricco di spettacoli, street food e intrattenimento per tutta la famiglia. Grazie all’ingresso gratuito, il Motor Show è riuscito a catturare l’attenzione di un pubblico vasto e variegato, composto da famiglie, giovani, appassionati di motori e curiosi in cerca di emozioni forti. Nato da un’idea di Enrico Marconato e Maurizio Paolinelli, il successo dell’evento è stato reso possibile dalla sinergia tra il Paradise Playcenter, l’Autofficina Morganti e il Taddei Group, che hanno contribuito con la loro esperienza e passione per il mondo dei motori. L’intera area del Paradise è stata letteralmente invasa da auto da sogno e supercar, tra cui spiccavano i modelli più ammirati del panorama automobilistico mondiale. Ma il vero spettacolo è stato offerto dalle performance mozzafiato di piloti professionisti, che si sono esibiti in drift acrobatici, spettacoli di freestyle con moto da cross e dimostrazioni di guida off-road nell’apposita area 4×4. Per gli amanti delle auto di lusso, una delle attrazioni più gettonate è stata la possibilità di salire a bordo di una Lamborghini e vivere l’emozione di un giro ad alta velocità, accompagnati da un pilota professionista. Un’esperienza unica, che ha fatto sognare molti appassionati, rendendo questo evento un appuntamento imperdibile nel panorama motoristico locale.

Insieme agli spettacoli, il Motor Show ha offerto anche una vasta area dedicata allo street food, dove il pubblico ha potuto gustare prelibatezze culinarie provenienti da diverse tradizioni, rendendo l’evento un’esperienza completa per tutti i sensi, novità di questa edizione lo stand del Sushi.

Enrico Marconato, direttore e presidente del Paradise Play Center, ci racconti brevemente di questo Motor Show? Che edizione è e come è nata l’idea? Quali sono gli obiettivi dell’evento?

«Siamo arrivati alla quinta edizione del Motor Show, un’idea nata insieme a Maurizio Paolinelli, spinti dalla nostra passione per i motori, in particolare per il drift. Grazie alla collaborazione con l’officina Morganti, siamo riusciti ad ampliare l’evento includendo anche l’off-road, creando così un’esperienza motoristica a 360 gradi. Oltre al drift, che seguiamo con un’accademia di piloti in costante crescita, offriamo anche spettacoli di freestyle con professionisti di livello mondiale».

E com’è stata la risposta del pubblico nel corso di queste cinque edizioni?

«La risposta è stata davvero positiva, nonostante un anno di pausa dovuto alla pandemia. L’evento continua a crescere e anche in questa edizione abbiamo avuto un ottimo riscontro con un pubblico sempre più numeroso e appassionato. È gratificante vedere come le persone tornino per assistere agli spettacoli».

Parliamo ora della sicurezza. Come la gestite e con chi collaborate?

«La sicurezza è la nostra priorità. Abbiamo un team di steward dedicati che monitorano l’evento e collaboriamo strettamente con le forze dell’ordine per sviluppare un piano di sicurezza accurato. L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e adatto a tutti, in un contesto che valorizzi l’evento anche da un punto di vista logistico, essendo organizzato in un’area ampia e adatta».

A proposito di forze dell’ordine, ho notato un grande interesse attorno alla macchina dei Carabinieri. Come mai?

«L’anno scorso avevamo la Polizia con la loro Jeep, quest’anno abbiamo i Carabinieri. Queste collaborazioni istituzionali sono per noi molto importanti, non solo per la sicurezza ma anche per l’attrattiva che creano. Ogni anno cerchiamo di coinvolgere le forze dell’ordine per dare un valore aggiunto all’evento, e vediamo che il pubblico apprezza molto».

Oltre ai motori, ci sono altri spettacoli in programma?

«Certamente! Oltre alla parte motoristica, arricchiamo l’evento con varie attività per rendere l’esperienza ancora più completa. Ci sono stand di food and drink per soddisfare i gusti di tutti, e stasera ci sarà una diretta di Radio Studio Più con il loro “Party on the Road”. Domani, invece, avremo il concorso “Un Volto per Fotomodella”, con una sfilata che aggiungerà un tocco glamour alla giornata».