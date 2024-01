Monsano: circo, animazioni e supereroi per festeggiare i 35 anni del “Paradise” – VIDEO

Festeggiamenti per tutto il mese di febbraio per i 35 anni del “Paradise” playcenter. Una storia di successo che vede la famiglia Marconato protagonista da oltre tre decenni

MONSANO – Giocolieri, trampolieri, ballerine e il circo per festeggiare i 35 anni del “Paradise”, il più grande centro del divertimento d’Italia a conduzione familiare.

Inaugurato nel 1989 con sala giochi, bowling, pattinaggio a rotelle e su ghiaccio, bar e ristorante, un anno dopo ha visto l’apertura della piscina e della discoteca. Nel 1991 la gestione passa all’imprenditore milanese Giulio Marconato con cui parte l’evoluzione. Il Paradise si arricchisce di nuovi spazi con la sala biliardi, il ping pong, il minigolf e la sala pub. Nel 2003 la pista di pattinaggio su ghiaccio d’estate si trasforma in pista per moto d’acqua. Nel 2004 Marconato acquisisce anche la gestione della discoteca e della piscina che vengono ampliati. Sono gli anni d’oro delle feste in maschera, degli eventi musicali e delle feste. Nel 2005 la discoteca lascia il posto alla sala slot, la prima della Regione Marche.

La piscina viene chiusa, nasce il Paradise Curling club e viene realizzato il primo e unico Palacurling del centro sud Italia. Poi nel 2008 entra in società Enrico Marconato, figlio di Giulio. Quale era il sogno quando avete preso in mano la gestione del Paradise? «Mio padre ha avuto un grande intuito – racconta Enrico, fiero di portare avanti l’impegno del genitore – ha visto una possibilità in questi spazi, di fare qualcosa di diverso e di evolvere il locale da una semplice sala giochi degli anni ‘80 a farla diventare un centro del divertimento con ristorazione e attività, riferimento per tutto il centro Italia».

Enrico Marconato

Un ingresso col botto quello di Enrico Marconato nella società: ha subito portato come primo elemento di novità il “Paradise of rock” un primo contest per band locali emergenti…. Evento che ha anticipato la moda dei talent.. «Volevo creare qualcosa che non c’era, siamo contenti di quello che è stato fatto con una realtà ricca di servizi ma sempre in evoluzione. Nel 2010 abbiamo creato l’Hotel Pineta – aggiunge – sempre idea di mio padre, in stile americano, con parcheggio fronte camera. Anche questo è servito per molti eventi che abbiamo organizzato a livello nazionale, proprio per la comodità di avere un hotel e l’attività di divertimento e ristorazione a due passi».

Con il giovane e intraprendente Enrico al Paradise arrivano il campionato nazionale di Braccio di ferro, i raduni di auto tuning, il cinema 6D, i grandi eventi di sport come il Premio Cesarini e il Motorshow Vallesina, le divertenti Escape Room e il Soft Air. Oltre alla novità dal sapore vintage e tutta a stelle e strisce, del Drive In.

«Trentacinque anni sono lunghi ma ci sono ancora tante idee, un’evoluzione continua – conclude Enrico Marconato – per tutto il mese di febbraio avremo feste, supereroi ed eventi, come la festa della donna: in particolare, la “Cena con delitto” il 2 febbraio, “SuperEroi & Principesse” il 10, 11 e 13 febbraio; “Red Circus Paradise” il 4, 17 e 25 febbraio; il “Paradise Carnevale” l’11 e 13 febbraio poi la “Festa della donna” l’8 marzo. Tante cose che bollono in pentola e non possiamo svelare ma di certo non ci fermiamo».

Poi un pensiero doveroso di ringraziamento allo staff e alla clientela: «Desidero ringraziare tutti i clienti e i collaboratori che in questi anni hanno aiutato il Paradise ad arrivare a questo traguardo».