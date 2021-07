Illustrata l'edizione 2021 del Cinema Drive-in di Monsano. Quattro i film in programma. Si parte il 20 agosto. Gli organizzatori: «Divertire in piena sicurezza»

MONSANO – I Comuni di Jesi e di Monsano, da sempre geograficamente vicinissimi, ora lo sono anche nel segno del divertimento che solo una magica atmosfera come quella del Drive-in può evocare. Torna a Monsano il “Cinema Drive-in Jesi 2021” presso il Paradise Playcenter di via Sant’Ubaldo grazie alla sinergia tra l’associazione jesina Altra Frequenza e l’imprenditore Enrico Marconato titolare del Paradise di Monsano, in collaborazione con i Comuni di Jesi e Monsano.



Hanno presentato oggi, 26 luglio, la rassegna il vice sindaco del Comune di Jesi Luca Butini e l’assessore alla Cultura del Comune di Monsano Rosita Pigliapoco. Presenti anche Marconato e l’Associazione Altra Frequenza, ovvero Mattia Vignati, Francesco Barchiesi e Klaid Kazani.

La locandina del Cinema Drive-in, edizione 2021

«Una brillante iniziativa – spiega Luca Butini – nata dall’idea di un gruppo di universitari cinefili che si ritrovavano a Jesi e dalla disponibilità di Enrico Marconato con lo spazio del Paradise, una location frequentatissima da molti jesini e non. Questa iniziativa ha il vantaggio di superare i confini del campanile e unire i nostri due territori, da sempre vicini con spirito di grande collaborazione». «Siamo felici di portare il cinema nel format esclusivo del Drive-in ad agosto nel nostro territorio – aggiunge l’assessore Rosita Pigliapoco– consolidando quel rapporto di vicinanza e amicizia col Comune di Jesi».

Drive-in a Monsano: ecco il programma

Dal 20 al 28 agosto, quattro titoli di altrettanti classici del genere: si inizia con l’immancabile “Grease” con la spettacolare coppia John Travolta e Olivia Newton-John (venerdì 20 agosto) per proseguire poi con “Il grande Lebowski” (21 agosto) e con lo struggente “Forrest Gump” interpretato da Tom Hanks (venerdì 27 agosto). Si chiude con un super classico già proiettato lo scorso anno nella prima edizione del Drive-in Jesi 2020 ma così richiesto da indurre i promotori a riproporlo: “Pulp Fiction” con John Travolta e una superba Uma Turman. Cast stellare per un film tra i più gettonati che sarà proiettato in chiusura di rassegna, sabato 28 agosto. Tutti i film saranno proiettati al tramonto, per consentire una luce migliore con un ambiente più godibile.



«Torniamo sulla scia del successo della scorsa edizione – aggiunge Enrico Marconato – dove nonostante il periodo abbiamo superato le 40 auto a proiezione con pubblico anche da fuori regione. Un format che ha riscosso successo e apprezzamento anche per la possibilità di mangiare in macchina con il nostro servizio di ristorazione». «La scelta dei film – dicono Vignati e Barchiesi – è stata orientata in base alla disponibilità delle case cinematografiche e ai gusti del pubblico, sondati con cineforum e richieste dirette. Quindi largo a titoli classici del genere che possano rievocare l’atmosfera del drive-in anche grazie alla pellicola. Il nostro obiettivo è divertire in piena sicurezza, colmando un vuoto – quello delle sale cinematografiche– che si sente in modo importante nel nostro territorio».