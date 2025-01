Falconara, un nuovo parcheggio per recuperare l’area abbandonata di fronte a piazza Catalani

FALCONARA – Un nuovo parcheggio a servizio del centro città, per agevolare tutti i cittadini che vorranno raggiungere il cuore di Falconara per fare acquisti o per rivolgersi agli uffici pubblici e agli ambulatori sanitari. È uno dei progetti finanziati con il bilancio di previsione 2025, che viene discusso dal consiglio comunale nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 gennaio.

Grazie ai risparmi ottenuti attraverso la rinegoziazione dei muti con la banca Dexia l’amministrazione comunale è riuscita a liberare risorse per 280mila euro, che saranno investite in opere per la città. Tra le spese di investimento rientrano i 163mila euro per il recupero del campo Amadio, altri 5mila euro saranno destinati all’acquisto e all’installazione del nuovo pallone per il tennis (spesa coperta per il 90% dall’assicurazione) e il restante importo resterà a disposizione per acquistare un’area abbandonata di fronte a piazza Catalani, dove la Giunta Signorini intende realizzare un parcheggio da 40 posti con doppio ingresso, da via Bixio e da via Flaminia.

L’area, che apparteneva a un’impresa immobiliare, sarà messa all’asta nei prossimi mesi (non sono stati ancora pubblicati né la data, né l’importo a base d’asta) e il Comune intende partecipare perché l’incremento di posti auto in centro città è tra le priorità del programma di mandato.

«Parteciperemo all’asta per l’acquisto dell’area davanti a piazza Catalani – spiega la sindaca Stefania Signorini – ritenendola un passaggio importante di una visione e una progettualità complessiva di più ampio respiro che prevede l’aumento dei posti auto disponibili su tutto il nostro territorio, attraverso la riorganizzazione degli stalli già disponibili e l’acquisizione di nuove aree. È un progetto importante per dare risposte a un’esigenza molto sentita dai cittadini, a cui l’amministrazione sta già lavorando e che sarà presentato nelle prossime settimane».

Il progetto consentirà di recuperare un’area da molti anni in degrado (il manufatto è stato utilizzato in passato anche come rifugio e base per malintenzionati) mettendo a disposizione nuove aree per la sosta anche a servizio dei residenti di via Bixio, penalizzati nei giorni di mercato. Il recupero dell’ex Fanesi, con il trasferimento in piazza Mazzini anche del comando di polizia locale e l’arrivo di luoghi di aggregazione per ogni fascia d’età, rappresenterà un polo capace di attrarre nuovi frequentatori.

L’incremento di posti auto nella zona del centro era partito nel 2023, con la messa a disposizione da parte di Rfi, su richiesta del sindaco Stefania Signorini, dell’area di sosta limitrofa alla stazione ferroviaria.