Quintana di Ascoli, ennesimo sold out e un corteo sempre più suggestivo

ASCOLI – La Quintana di Ascoli fa registrare l’ennesimo sold out. Il campo dei giochi, sabato sera, per l’edizione di luglio, sarà tutto esaurito. Sono terminati, infatti, i biglietti per assistere alla giostra in notturna, con lo Squarcia gremito che ancora una volta si trasformerà in una cornice d’eccezione rappresentando uno spettacolo nello spettacolo. Prima che sui cavalieri, però, l’attenzione del pubblico sarà tutta concentrata sul corteo, che muoverà i primi passi da piazza Ventidio Basso intorno alle 19.30, per arrivare al campo circa un’ora dopo.

Le novità

Il percorso, rispetto allo scorso anno, subirà delle modifiche: infatti, si tornerà a percorrere corso Trento e Trieste ma i figuranti, soprattutto, attraverseranno di nuovo corso Vittorio Emanuele. Lo scorso anno, a causa dei cantieri, non fu così e il corteo deviò per viale de Gasperi per raggiungere lo Squarcia. Quest’anno, dunque, si tornerà alla normalità.

Il coreografo Mirko Isopi sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per regalare agli spettatori una ‘sfilata’ impeccabile. «In questi mesi ci siamo prodigati per far sì che possa essere il più possibile attinente alla storia – spiega Isopi -. Abbiamo sicuramente alzato l’asticella per quanto riguarda la qualità e invito, sin da questo momento, tutti i figuranti a indossare il proprio abito con fierezza e con la giusta consapevolezza del ruolo che si andrà a ricoprire. Anche gli spettatori giocano un ruolo fondamentale. L’appello è di rispettare tutti i figuranti durante il corteo e i binomi durante la giostra. Nel corso delle tornate, infatti, bisogna garantire la serenità e la sicurezza sia ai cavalieri che ai cavalli, evitando di fischiare o creare disordini come purtroppo accaduto in altre occasioni – conclude il coreografo -. Bisogna dimostrare di essere migliorati molto anche da questo punto di vista. E sono certo che tutto andrà nel migliore dei modi».