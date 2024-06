Piceno in lutto: addio al consigliere lamense Mauro Cori

CASTEL DI LAMA – Un terribile lutto scuote il Piceno. A soli 41 anni (ne avrebbe compiuti 42 il prossimo 13 luglio) è morto Mauro Cori. Consigliere comunale di Castel di Lama, da poco tempo aveva scoperto di essere affetto da un brutto male, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Una scomparsa, la sua, che ha lasciato sotto choc l’intera comunità. Aveva tanti amici e un impegno in politica, che non ha mai abbandonato, dapprima nelle fila di An e poi in FdI. Aveva anche fondato una ditta di autonoleggio. Per tanti anni è stato consigliere di opposizione.

Il messaggio

A ricordarlo, con un toccante post su Facebook, è il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio. «Con lui ho sempre avuto un bel rapporto di sincera simpatia e stima – scrive il primo cittadino -. Quando è rientrato a gennaio in consiglio comunale ero molto contento, sapevo che avrei sudato di più con lui all’interno dell’assise consiliare ma la cosa non mi dispiaceva affatto perché il sano confronto è il sale della politica. Non è stato tenero con me, ma lo ha fatto con il suo stile chiaro, educato e frizzante. Ciao Mauro, Castel di Lama ha perso davvero una grande persona». Il funerale è in programma domani mattina (venerdì 21 giugno) alle 10.30 nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Piattoni. Mauro lascia la mamma Rosina e il fratello Vincenzo.