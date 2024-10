Fermo, quasi pronta la palestra di Marina Palmense

In corso di allestimento gli spazi all’interno con tribune, canestri e attrezzature per calcetto e pallavolo. In corso anche i lavori per la sistemazione a verde all’esterno

FERMO – Prende corpo e forma la nuova palestra in corso di realizzazione a Marina Palmense, a Fermo. I lavori sono in via di completamento, con gli interni in corso di allestimento con panchine, tribune, canestri e l’occorrente per praticare calcetto e pallavolo, mentre all’esterno sono in corso gli interventi per la sistemazione del verde. Dunque un’opera, i cui lavori sono stati eseguiti dalla ditta F.lli Loiudice, che sta per volgere al termine e che ora, dopo che nei mesi scorsi si è proceduto alla tinteggiatura esterna e interna, agli interventi sulla parte impiantistica ed edile ed alla realizzazione della pavimentazione, potrà costituire un nuovo e moderno impianto sportivo a disposizione del quartiere e della città.

La struttura era stata ammessa da parte del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri al finanziamento iniziale di 1.300.000 euro, a seguito di manifestazione di interesse che il Comune di Fermo aveva presentato nell’ambito delle risorse stanziate dal PNRR su “SPORT e INCLUSIONE SOCIALE”, per la realizzazione di una nuova palestra, un impianto sportivo polivalente polifunzionale indoor nuovo, in un’area di proprietà comunale. A questa somma si sono aggiunte risorse riconosciute per l’affidamento a gara, per cui ora il finanziamento è di oltre 1.700.000 euro.

Il progetto del nuovo impianto sportivo prevede che la nuova palestra, con oltre 90 posti, ha dimensioni esterne di circa 47×25 metri e sarà composto da due blocchi, uno per ospitare le attività sportive e l’altro i servizi, spogliatoi atleti e arbitri, uffici e infermeria. Dagli ingressi principali si potrà accedere all’area destinata agli spettatori prima dell’area gioco, di dimensioni di circa 35×20 metri. Lungo il lato ovest è disposta invece l’area dedicata agli atleti e alle figure tecniche.

«Un altro nuovissimo spazio da aprire allo sport fermano – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro. Che significa aprire spazi per bambini, per ragazzi e non, che si vogliono tenere in forma, per aggregazione sociale e salute. E magari per qualche futuro campione. Un’opera realizzata dopo la partecipazione del Comune ad una manifestazione d’interesse nell’ambito delle risorse stanziate dal PNRR su “Sport e inclusione sociale».

L’assessore ai lavori pubblici e Politiche Comunitarie Ingrid Luciani sottolinea come «anche questa nuova opera è la dimostrazione del lavoro intersettoriale degli uffici comunali che hanno intercettato finanziamenti importanti del PNRR, un lavoro condotto insieme dai Lavori Pubblici, dalle Politiche Comunitarie e dallo Sport che ringrazio, insieme ai tecnici e ai professionisti, e che si somma alle tante opere realizzate nel quartiere».

«Da progetto a realtà che sta diventando concreta, una nuova struttura sportiva indoor a Marina Palmense, in un’area che di questa tipologia era sfornita e che potrà andare incontro ai tanti sportivi e appassionati che vogliono fare e praticare sport nel segno della socializzazione» ha commentato l’assessore allo sport Alberto Scarfini.

“Una nuova palestra per più di 90 posti che rappresenta un’ulteriore azione verso lo sviluppo di questo quartiere. Una struttura che è la dimostrazione dell’attenzione alla socializzazione ed all’aggregazione per bambini, per i giovani e per le famiglie. Dopo scogliere, rotatoria, ciclabile, ponte e strade un altro tassello nella direzione della crescita dei servizi ai cittadini” – ha sottolineato il vice Sindaco Mauro Torresi.