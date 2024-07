A Fermo arriva la ruota panoramica per ammirare il lungomare dall’alto

FERMO – Anche Fermo avrà la sua ruota panoramica. Dopo essere stata a Macerata, la Grand Roue 34 farà tappa anche sul lungomare fermano, per attirare cittadini e turisti nel periodo estivo con la sua bellezza e maestosità. La ruota panoramica di 34 metri apre al pubblico sabato 6 luglio alle ore 21 e resta al Lido di Fermo fino a domenica 22 settembre 2024.

La ruota panoramica che arriverà a Fermo

Installata da Hsc Events, l’attrazione è alta 34 metri, ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri, è stata costruita con tecnologia all’avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor, elementi che rendono l’attrazione affascinante e suggestiva sia di giorno, sia di notte. Si tratta della più grande ruota panoramica mai montata sulla costa marchigiana.

«Per noi è un grande piacere e onore portare per la prima volta la nostra attrazione sul bellissimo lungomare di Fermo – afferma Heros Salvioli di Hsc Events, proprietario della struttura – si tratta di una delle 4 ruote più grandi d’Italia, un’attrazione moderna e tecnologica, che siamo convinti sarà apprezzata sia dai residenti, sia dai turisti. La Grand Roue 34 è stata costruita con la massima cura per i dettagli, in modo da garantire ai nostri passeggeri comfort e sicurezza. Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione comunale di Fermo per la collaborazione, la rapidità e la lungimiranza con cui ha accolto e voluto il nostro progetto».

La ruota panoramica Grand Roue

Per il sindaco Paolo Calcinaro e per il vice sindaco e assessore al commercio Mauro Torresi si tratta di «un’attrazione che, oltre a arricchire l’offerta di proposte di svago sul lungomare, è anche un’occasione per poter vedere la città e il panorama dall’alto, come nelle grandi metropoli. Del resto la vista panoramica del nostro territorio, con tutte le sue bellezze, merita e la ruota darà questa possibilità sul nostro lungomare, permettendo di essere così anche motivo per venire a Fermo, ammirarne il fascino e scegliere il variegato calendario di iniziative della città, comprese quelle sulla costa per un’estate fermana ricca e che va incontro ai gusti di tutti».

La ruota panoramica, installata nel parcheggio a destra del Camping 4 Cerchi del Lido di Fermo, sarà aperta nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 11 alle 13 e dalle 17 all’1, in quelli feriali dalle ore 11 alle 13 e dalle 18 alle 24.30.

Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 cm. L’ingresso alla ruota panoramica è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.