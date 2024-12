Ascoli, nuovo look per la stazione ferroviaria

ASCOLI – Miglioramento sismico e adeguamento funzionale. Questi i lavori in corso alla stazione ferroviaria di Ascoli, struttura in fase di ristrutturazione. Nelle ultime ore, il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore all’urbanistica Gianni Silvestri, accompagnati da alcuni responsabili di Rfi, hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento del cantiere. Il progetto prevede il consolidamento strutturale, la riqualificazione architettonica e la rifunzionalizzazione degli spazi interni all’edificio di stazione, con la sostituzione di tutti gli infissi, i rivestimenti e gli arredi. Il cantiere si chiuderà nel 2025.

L’obiettivo

«Il collegamento ferroviario è fondamentale per la nostra città – spiegano Fioravanti e Silvestri – e questi lavori sono importanti per avere una stazione rinnovata e al passo con i tempi. Come amministrazione siamo impegnati a unire il capoluogo all’esterno e le infrastrutture rivestono un carattere essenziale all’interno di questo nostro obiettivo. Vogliamo implementare e migliorare i collegamenti da e per Ascoli, così da renderla destinazione sempre più ambita e facilmente raggiungibile da visitatori e turisti, oltre che per semplificare la vita di chi, quotidianamente, si serve dei mezzi pubblici per raggiungere la nostra città. Stiamo effettuando specifiche valutazioni anche su quelle che potranno essere le migliori funzionalità per l’utilizzo degli spazi interni, che sono ugualmente oggetto di riqualificazione».

L’intervento

Tornando ai lavori, per i rivestimenti saranno utilizzati materiali aventi spiccate caratteristiche di durabilità, sostenibilità, manutenibilità nonché compatibilità architettonica con l’edificio storico. Il Fabbricato Viaggiatori è, infatti, caratterizzato da elementi stilistici di fine Ottocento, così come la pensilina di stazione in stile liberty aggiunta nel 1924. L’edificio ha mantenuto negli anni le caratteristiche originarie, compresi gli affreschi attualmente presenti a soffitto nell’atrio, e rinvenuti al piano primo e nel connettivo. In stretta sinergia con la Soprintendenza gli affreschi saranno valorizzati. Gli interventi sulle aree esterne, che saranno finanziati da Rfi, riguarderanno la riorganizzazione del piazzale di stazione, la connessione ciclopedonale in testa ai binari e il secondo fronte con l’area pedonale di accesso da via Piemonte. Il cantiere sarà avviato a conclusione di quello del fabbricato viaggiatori.