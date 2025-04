Pesaro, varato il piano asfalti: quasi 5 milioni di euro nei prossimi 4 anni

Accordo quadro del Comune per le manutenzioni delle strade: uno strumento per velocizzare le procedure e interventi

PESARO – Il Comune di Pesaro ha definito, per la prima volta, l’accordo quadro pluriennale per le manutenzioni delle strade: 4.8milioni di euro, per gli asfalti dei prossimi 4 anni. Cifra a cui si potranno aggiungere altre risorse, mano a mano che l’Amministrazione le individuerà, per stipularne uno ulteriore.

Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alla Manutenzioni Mila Della Dora annunciano una novità assoluta per Pesaro, che per la prima volta ha deciso di dotarsi di «un accordo quadro pluriennale, che ci consentirà di dimezzare i tempi legati alla burocrazia e consente alle imprese di programmare e di essere pronte ad intervenire. Uno strumento utile e vantaggioso, perché permette all’Amministrazione e alle ditte di programmare, semplificare e velocizzare i tempi d’intervento per la manutenzione delle vie in città, dando così risposte più rapide ai cittadini, programmando gli interventi non più in maniera sporadica, ma per più anni».

Come spiegano sindaco e assessora, «Stiamo facendo una gara per individuare le imprese che si rendono disponibili a realizzare gli asfalti in città. L’accordo quadro che abbiamo definito prevedrà, nei prossimi quattro anni, interventi in città per oltre 4,8milioni di euro. Grazie a questa procedura quando si avranno le risorse per asfaltare non ci sarà più bisogno di fare una gara con la quale individuare un’impresa, perché le ditte saranno già state selezionate per un piano pluriennale di lavori. Con la “vecchia modalità”, invece, eravamo costretti quasi sempre ad asfaltare una volta all’anno, anche a causa dei tempi burocratici troppo lunghi, perché ogni volta che avevamo risorse per poter intervenire, era necessario fare una nuova gara, anche con il rischio di non riuscire a trovare un’impresa disponibile».

Una procedura usata anche da ANAS, «che ogni volta che ha risorse può spenderle direttamente». Questo significa più velocità per l’Amministrazione: «Riduciamo adempimenti amministrativi, garantendo trasparenza, economicità ed efficienza, anche favorendo la partecipazione di piccole e medie imprese». E più programmazione da parte delle aziende «che in questo modo si potranno prendere l’impegno, per i prossimi quattro anni, di realizzare i lavori per il Comune, garantendo continuità». Un ulteriore dimostrazione dell’attenzione che l’amministrazione Biancani pone sulle manutenzioni delle strade, «tra le priorità del mandato per la sicurezza dei cittadini e la vivibilità della città».

Nelle prossime settimane verrà comunicato il cronoprogramma delle asfaltature del 2025, «Entro aprile faremo una prima variazione di bilancio dove individueremo le prime risorse, e partire con gli interventi in estate. Ci rendiamo conto che molte strade necessitano di manutenzione e abbiamo così deciso di prevedere questo nuovo strumento che ci permette di intervenire con più tempestività, senza dimenticare che alla base servono le risorse per poterlo fare. Stiamo cercando comunque di ridurre tutte le spese che possiamo, per poter implementare le risorse destinate alla manutenzione stradale», hanno concluso.