Ascoli, maratona di solidarietà per regalare una bici a Chiara

ASCOLI – Il Piceno si sta mobilitando, in queste ore, per aiutare la giovane Chiara a realizzare il suo sogno di avere una bicicletta adatta alle sue esigenze. La ragazza, trentenne di Colli del Tronto, è affetta da una malattia rara che le impedisce di camminare e di parlare, ma ama trascorrere il tempo all’aperto con i genitori e il fratello, Matthias, che si occupa della raccolta. «Desidero tanto poter andare in bicicletta come tutti i ragazzi ma quella che può trasportarmi costa circa diecimila euro – scrive Chiara – e per questo vi chiedo aiuto: per me è una gioia che durerà per sempre».

La raccolta

Sono già decine le donazioni arrivate in due settimane sulla piattaforma GoFundMe, a seguito della raccolta promossa proprio per permettere a Chiara di avere il suo regalo. Si tratta di una bici speciale, trainata da un’altra persona: la parte posteriore può staccarsi e fungere poi da carrozzina. La raccolta per acquistarla è arrivata a 3.200 euro. Come detto, però, è necessario arrivare almeno a diecimila euro per poter acquistare il mezzo e rendere davvero felice la trentenne. Per chi fosse interessato ad aderire, si può contribuire attraverso il seguente link www.gofundme.com/f/una-bicicletta-per-la-liberta.