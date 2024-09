Ascoli, città in lutto per la morte del giovane tifoso Cheri Benigni

ASCOLI – Ascoli in lutto per la morte, a soli 37 anni, di Cheri Benigni. Ultras dell’Ascoli e uno degli esponenti di spicco del gruppo de ‘Li Callare’, se ne è andato a causa di gravi problemi di salute. Ultimamente era ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona dove era in attesa di essere trasferito a Milano per un trapianto. Muratore e fabbro, il giovane era ovviamente molto conosciuto in città proprio per la sua militanza nella tifoseria bianconera. Per i colori del suo amato Ascoli ha sempre affrontato tante trasferte.

Il ricordo

Benigni era anche un fervido sestierante di Porta Maggiore e amante della Quintana. A ricordarlo, attraverso i social, sono stati tanti quintanari, a partire proprio dagli altri rappresentanti neroverdi. Molti tifosi del Picchio, ovviamente, hanno mostrato la propria vicinanza alla famiglia.

Papà di due figli, Cheri Benigni ha speso tutta la sua vita per l’Ascoli Calcio, che era la sua passione più grande. Tanti i ricordi del 37enne postati sui social nelle ultime ore, a dimostrazione di quanto fosse conosciuto non solo ad Ascoli ma in tutto il Piceno.