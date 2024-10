Vela, a Puntaldia l’anconetano Alberto Rossi campione del mondo per la settima volta

ANCONA – Settimo titolo mondiale per il velista anconetano Alberto Rossi e per il suo equipaggio, quello di Enfant Terrible-Adria Ferries. L’imprenditore, armatore e timoniere, è riuscito nell’impresa di confermarsi campione del mondo della classe monotipo Melges 32: in sedici edizioni del mondiale ci erano riusciti solo gli americani di Argo, i russi di Tavatuy e i tedeschi de La Pericolosa. Il team di Alberto Rossi, che lo scorso anno si era imposto a Riva del Garda, ha vinto il settimo titolo iridato della sua storia, al termine di un campionato che lo ha visto, prova dopo prova, estendere la leadership conquistata al termine delle prime regate sino al punto di laurearsi campione del mondo con una prova di anticipo. Una marcia inarrestabile, fatta di quattro primi e due secondi posti, davanti alla quale gli avversari non hanno potuto che cedere il passo: sul secondo gradino del podio, con un ritardo di ben dieci punti, sono saliti gli americani di Sitella, guidati da Ian Hill, mentre i già campioni iridati di Pippa 2 si sono dovuti accontentare della terza piazza a un solo punto dall’argento; gli uomini del norvegese Lasse Petterson si sono comunque consolati vincendo il circuito di classe.

«E’ stata una grande settimana di vela, che il mio team ha interpretato al meglio: siamo stati determinati, concentrati, veloci e in fase con i salti di vento. Ci confermiamo campioni iridati grazie a una performance solida, giunta al termine di tre stagioni in crescendo e che, oltre a vederci vincere lontano dalle acque lacustri, evidenzia il costante miglioramento di spunti prestazionali e boat handling. Siamo davvero molto soddisfatti» ha commentato Alberto Rossi davvero molto soddisfatto a margine della premiazione. Felicissimo anche Vasco Vascotto, al ventottesimo titolo iridato della sua incredibile carriera, il quarto conquistato con il team di Alberto Rossi dopo il Mondiale Farr 40 del 2013, il Mondiale ORC del 2015 e il Mondiale Melges 32 di Riva del Garda: «E’ davvero un privilegio navigare con un equipaggio di livello come quello di Enfant Terrible-Adria Ferries e con un armatore come Alberto Rossi: nel corso di tutto il campionato, che si è disputato in regime di vento particolarmente teso, abbiamo sempre avuto quello spunto in più che ci ha permesso di uscire senza problemi dalle situazioni più complicate e mi ha messo nella condizione di impostare la tattica migliore».

Enfant Terrible di Alberto Rossi centra dunque il settimo sigillo iridato in undici anni, dopo il Mondiale di Newport del 2013 in Farr 40, gli ultimi due in Melges 32 sul Garda e a Puntaldia, e gli altri quattro mondiali di vela d’altura ORC. A Puntaldia con Enfant Terrible-Adria Ferries, in regata sotto il guidone del Circolo Canottieri Aniene, si sono confermati campioni iridati Melges 32 Alberto Rossi, Vasco Vascotto, Alberto Bolzan, Stefano Ciampalini, Matteo Celon, Matteo Casali, Roberto Strappati e Matteo Ramian. Organici al team il responsabile dello shore team Sergio Blosi e Marchino Capitani, sail designer di North Sails.