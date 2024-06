Ancona, tentavano di prelevare carburante da un trattore stradale: denunciati

Intervento delle Volanti in zona Baraccola. Denunciati tre uomini per sottrazione di gasolio da un trattore stradale

ANCONA – Nella tarda mattinata di ieri, le Squadre Volanti sono intervenute in zona Baraccola, ad Ancona, in quanto era stata segnalata la presenza di tre soggetti. Questi stavano armeggiando su un trattore stradale, con il chiaro intento di prelevare il carburante dal serbatoio del mezzo per travasarlo, nel serbatoio o in un’altro recipiente di una macchina parcheggiata nelle immediate vicinanze.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, notavano in lontananza in fondo a una stradina tre uomini, due vicino al trattore e un altro all’interno dell’abitacolo di un’autovettura. Senza farsi accorgere li sorprendevano sul fatto. Gli agenti, infatti, constatavano che a terra tra i due uomini vicini al trattore vi fosse un tubo in plastica di circa 2,50 cm, con inserita a un capo una pompa metallica “pompa travaso” ancora gocciolante di gasolio, utilizzata verosimilmente per il travaso del carburante in una tanica di 25 litri, lì pronta per essere caricata nel vano bagaglio della macchina, ove erano allineate altre 5 taniche piene di gasolio.

Inoltre, accertavano che il tappo del serbatoio del trattore era aperto ed imbrattato di sostanza oleosa. I tre soggetti, a un primo controllo risultavano residenti nella provincia, uno italiano, ma di origine moldava, di 35 anni, con a carico pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, gli altri due di cittadinanza moldava, rispettivamente di 47 anni, in posizione regolare in Italia, e di 44 anni, con a carico precedenti penali penali contro il patrimonio e la misura di prevenzione dell’Avviso Orale emessa dal Questore di Ancona nel 2018.

Il 44enne, con regolare contratto di noleggio dell’autovettura di una ditta di Bolzano, riferiva agli Agenti operanti di avere poco prima incontrato in un esercizio commerciale di quella zona il cittadino italiano, il quale gli aveva proposto il gasolio del proprio mezzo in cambio di un compenso economico, proposta che accettava.

Il trattore risultava essere in locazione a una ditta di trasporti di Roma per il quale il cittadino italiano svolgeva la mansione di autista professionale con regolare contratto.

I mezzi e le taniche di gasolio venivano sottoposti a sequestro a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dell’attività criminosa veniva informato il legale rappresentante della ditta di trasporti, il quale nella stessa giornata, nel suo luogo di residenza, sporgeva formale denuncia. Alla luce di quanto accertato i tre uomini venivano deferiti all’Autorità giuziairia.