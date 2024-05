Ancona, schianto alla Baraccola: l’auto finisce contro un palo della luce. Un 32enne a Torrette

I soccorsi sul posto

ANCONA – Schianto alla Baraccola, attimi di paura poche ore fa, attorno alle 14 di oggi (21 maggio), nella zona industriale di Ancona per un incidente che ha coinvolto un’autovettura finita contro un palo della luce. È accaduto nei pressi della rotatoria di via Umani, a pochi metri dalla concessionaria auto.

Ancora in corso di accertamento le dinamiche alla base del sinistro. Alla guida della vettura, un uomo di 32 anni. La domanda sorge spontanea: una distrazione alla guida o l’asfalto viscido per via della pioggia caduta copiosamente in mattinata? A stabilirlo, saranno gli agenti della polizia locale del Comando di via dell’Industria, accorsi sul posto insieme ad un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Stando a quanto trapela, il 32enne non sarebbe in pericolo di vita, ma è comunque stato portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per un sospetto trauma cranico, con un codice di media gravità.