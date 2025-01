Boxe, al PalaBaldinelli tocca a Charly: in palio c’è la cintura superleggeri Ebu Silver

OSIMO – Charly Metonyekpon ci riprova, stavolta di fronte al suo pubblico, ma anche per il suo pubblico, i suoi sostenitori che accorreranno a sostenerlo a gran voce. Domani sera, venerdì 24 gennaio, al PalaBaldinelli di Osimo, infatti, il ventinovenne boxeur osimano, adottato da Castelfidardo, detentore del titolo del Mediterraneo Ubc, proverà a conquistare la cintura Ebu Silver dei pesi superleggeri, salendo sul ring contro il trentaquattrenne francese e campione in carica, Mohamed Kani. Charly ci aveva già provato un anno fa in Francia, a Charleville-Meziéres, opposto a un altro francese, Walid Ouizza, rimediando una sconfitta discutibile, con un verdetto non unanime. Stavolta sulla sua strada c’è Kani, che ha conquistato il titolo Ebu Silver superleggeri, in quel momento vacante, lo scorso mese di giugno a Montpellier contro l’abruzzese Stefano Ramundo. Ventitré vittorie di cui due per ko, e quattro sconfitte di cui un ko, per il detentore Kani, quindici successi con un ko e una sola sconfitta ai punti, l’ultima di Charleville Meziéres, per Charly, il beniamino di casa, che domani potrà contare sulla spinta del suo pubblico, quello che accorrerà al PalaBaldinelli per assistere all’evento boxistico di assoluto livello, ma anche e soprattutto per fare il tifo per il simpatico osimano originario della Repubblica del Benin.

Charly dal canto suo promette battaglia: «Mi sono allenato bene – racconta – con i miei maestri abbiamo affinato la tecnica, la potenza muscolare e migliorato le prestazioni pugilistiche. Non ho problemi con la resistenza per affrontare le dodici riprese, l’unica difficoltà l’ho trovata nel cercare i partners per fare sparring perché tra le feste natalizie e quelle di Capodanno tutte le palestre erano chiuse e così mi sono dovuto spostare a Tirana, in Albania, dove il maestro Gabbanelli mi ha trovato dei pugili di alto livello, che avevano la guardia mancina come Kani, con i quali mi sono allenato per una decina di giorni». L’evento pugilistico di domani sera è organizzato dal Team Magnesi A&B Events con la collaborazione della Boxing Club Castelfidardo, e sarà preceduto da un match professionistico, quello tra l’anconetano Mattia Occhinero e il colombiano Omar Cuello, e da altri otto incontri tra boxeur dilettanti. L’inizio dello show è fissato per le ore 19.