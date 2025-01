Osimo, il trionfo del boxeur Charly Metonyekpon è una rampa di lancio

OSIMO – Charly Charlemagne Metonyekpon dà spettacolo al PalaBaldinelli di Osimo e conquista anche la cintura superleggeri Ebu Silver, superando ai punti il francese Mohamed Kani. Per l’osimano, originario della Repubblica del Benin e adottato di recente da Castelfidardo, è un traguardo importantissimo che lo rilancia sul palcoscenico della boxe europea, dopo il titolo Mediterranean Wbc conquistato la scorsa estate contro Marco Filippi. Due cinture per il ventinovenne cresciuto nelle file del Boxing Club Castelfidardo, che ieri sera al PalaBaldinelli ha mostrato agli oltre mille spettatori giunti a sostenerlo di che pasta è fatto, dodici riprese combattute, intense, a volte aspre, in cui il beniamino di casa ha sempre attaccato, cercando invano di trovare il colpo risolutivo nella guardia attenta del francese di Montpellier. Alla fine un verdetto non unanime – il giudice polacco Gortat Robert assegna la vittoria a Charly per 115-113, come quello rumeno Bela Florian, 116-113, mentre l’austriaco Ilman Homovic assegna un 113-115 – ha premiato Charly Metonyekpon che ha potuto alzare le braccia al cielo e godersi il meritato momento.

Per il resto è stata una sfida estremamente equilibrata, in bilico sino alla fine, con il detentore del titolo, Mohamed Kani, in difficoltà dopo il quarto round a causa di una ferita al sopracciglio. Se quella di un anno fa a Charleville-Mezières, in Francia, sempre per la Ebu Silver, ma contro Walid Ouizza – stasera sul ring di Nottingham contro Dalton Smith –, era stato l’unica resa nel palmares di vittorie dell’osimano, che oggi vanta uno score di sedici successi e una sconfitta, appunto, il trionfo di ieri sera lo ha prontamente rilanciato sul palcoscenico della boxe che conta, a livello europeo. Charly si gode il momento e il meritato riposo dopo il trionfo di misura sul francese, ma ora lo aspettano nuove sfide a cui i maestri Andrea Gabbanelli e Daniele Marra della Boxing Club Castelfidardo presto ricominceranno a prepararlo. Un traguardo che è anche un punto di partenza, per Metonyekpon, che vede ora al ventesimo posto del ranking europeo BoxRec di categoria.