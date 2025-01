Osimo, gestioni di Palabaldinelli e piscina comunale prolungate: la parola alla politica

OSIMO – Il Palabaldinelli e la piscina comunale di Osimo hanno ottenuto una proroga di sei mesi della loro gestione nel segno della continuità, per garantire a frequentatori e iscritti, nonché ai gestori, la continuità di servizi molto importanti per la comunità. Sarebbe stato un problema perché, si sa, Osimo non ha il sindaco dopo le dimissioni di Francesco Pirani ed è governata dal commissario prefettizio.

La candidata Glorio

La candidata a sindaco del Centrosinistra Michela Glorio afferma: «Bene la proroga fino al mese di luglio della gestione della piscina comunale per dare continuità ad un servizio importante per la città, perché, come è bene ricordare, un impianto sportivo e l’attività che vi si pratica producono ricadute su sociale, economia e benessere di una comunità. Leggo con interesse le parole dell’attuale gestore, Team Marche, che si dice pronto ad investire risorse private per migliorare il nostro impianto riproponendosi come gestore con la futura amministrazione comunale. Concordo sul fatto che le gestioni a lungo termine possano consentire una programmazione più efficiente e puntuale, anche in termini di investimenti pubblico-privati».

E ancora: «Sono pronta a confrontarmi con chiunque abbia interesse a investire sulla piscina di Osimo, adottando la procedura più idonea che la legge indica in questi casi per gli affidamenti delle gestioni di impianti sportivi pubblici. Un tema che ora riguarda la piscina, per la quale peraltro ho contribuito in giunta comunale a preziose manutenzioni straordinarie negli ultimi anni, ma che coinvolge anche altri impianti sportivi che attendono riqualificazioni e ampliamenti. Toccando diversi sport, tanti sono i progetti per i quali avevamo impegnato risorse a bilancio che sono nel tempo state confermate e che però hanno bisogno ora di concretizzarsi. Dal Palascherma agli spogliatoi nuovi del campo sportivo di San Biagio, dal campo da calciotto di Passatempo all’impianto di illuminazione dello stadio Diana, passando per lo Junior Tennis, pista di atletica ma non solo. Ci sarà tanto da fare. Io sono pronta».

Il Movimento 5 stelle

Il Movimento 5 stelle concorda: «La gestione degli impianti sportivi deve basarsi su un progetto a lungo termine capace di assicurare stabilità, innovazione e sostenibilità” affermano i rappresentanti del movimento. L’attenzione si concentra sulla necessità di superare la logica delle soluzioni a breve termine, per investire invece in una programmazione strutturata e duratura. Pur riconoscendo la qualità del personale e l’ampia offerta di corsi, il M5S evidenzia la necessità di potenziare i punti di forza con investimenti mirati all’ammodernamento degli impianti, all’adeguamento alle nuove esigenze e alla creazione di nuove opportunità per i cittadini. Non è più sufficiente una gestione a termine o legata a rinnovi temporanei.

Serve un piano strategico che preveda interventi di manutenzione, aggiornamento tecnologico e nuove progettualità per rendere gli impianti sportivi realmente funzionali e attrattivi per l’intera comunità. Un aspetto centrale è il coinvolgimento di tutti gli attori interessati: istituzioni locali, scuole, associazioni sportive e cittadini. L’obiettivo è creare una rete di sport accessibile e inclusiva, che garantisca opportunità a tutte le fasce della popolazione, senza esclusioni. La piscina e gli altri impianti necessitano di una gestione stabile, con programmi di lungo periodo che garantiscano qualità e accessibilità per tutti. È il momento di costruire una visione concreta e sostenibile per lo sport a Osimo, migliorando le strutture, coinvolgendo la comunità e creando un sistema che duri nel tempo, a beneficio dell’intera città».