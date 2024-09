ANCONA – Sbarca a Marina Dorica il campionato italiano 2024 di vela classe Contender. Comincerà domani, condizioni meteomarine permettendo, ma in miglioramento, il campionato italiano Contender 2024, campionato nazionale di vela organizzato da Sef Stamura in collaborazione con lo sponsor Chiron Energy che si svolgerà nelle acque antistanti il porto turistico di Marina Dorica nelle giornate di domani, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre. Un campionato che prevede un massimo di nove prove, non più di tre al giorno, con lo scarto del peggior risultato dopo la quarta prova disputata. Il Contender è un’imbarcazione da regata lunga 4.90 metri, a deriva mobile e governata da un unico velista. Una delle pochissime derive a equipaggio singolo in cui il timoniere, svolgendo anche la funzione di prodiere, deve utilizzare il trapezio per mantenere il corretto assetto dell’imbarcazione. Un’imbarcazione affascinante, atletica, difficile ma anche molto divertente. Per la classe Contender è stato un anno speciale, al pre europeo di Gravedona si sono presentati ben 87 iscritti, che di questi tempi è un numero che solo pochissime classi possono permettersi. Sono una quarantina le imbarcazioni attese ad Ancona, tra cui dieci marchigiane di cui otto stamurine tra cui alcune molto competitive, per questo campionato che, tra l’altro, segna la degna conclusione della stagione in vista del Mondiale che si svolgerà sul Lago di Garda il prossimo anno.

«È con grande entusiasmo che presentiamo la prossima regata della classe Contender, un evento di altissimo livello nel panorama della vela italiana e internazionale – afferma Giuseppe Mascino, vicepresidente Sef Stamura e responsabile del settore vela –. La classe Contender è da sempre considerata la “madre di tutti gli skiff”, grazie alle sue caratteristiche uniche che la rendono una barca estremamente planante e performante. Progettata dal leggendario Ben Lexcen, celebre anche per essere stato il geniale designer dell’Australia II, la prima imbarcazione ad aver tolto la Coppa America agli americani, il Contender rappresenta un vero punto di arrivo nel panorama della vela agonistica. Con una grande superficie velica in rapporto al peso, il Contender è una barca esigente e spettacolare, in grado di garantire prestazioni elevate e sfide tecniche anche per i velisti più esperti. La Stamura, con orgoglio, vanta la più numerosa flotta di Contender in Italia. I suoi atleti, molti dei quali con un passato di successo nella classe olimpica 470, si sono distinti negli anni non solo a livello nazionale, ma anche in competizioni internazionali di altissimo profilo. Nel corso del 2024, la Stamura ha consolidato la propria leadership, piazzando regolarmente i propri atleti ai vertici della classifica delle cinque regate nazionali fino ad ora disputate Questo risultato straordinario testimonia la qualità della squadra, che oggi conta due velisti tra i primi dieci della ranking list nazionale, composta da oltre 110 partecipanti, in particolare Paolo Mascino al secondo posto e Fabrizio Onofri al sesto. Si è inoltre distinto Stefano Migliarini con la vittoria della tappa di Ravenna. La regata che ci apprestiamo a vivere è di particolare rilevanza, poiché rappresenta una tappa fondamentale in preparazione al Campionato del Mondo della classe Contender, che si terrà il prossimo anno a Malcesine, in Italia. Questo evento sarà di portata straordinaria, con oltre 200 partecipanti attesi da tutto il mondo, e vedrà protagonisti molti degli atleti presenti in questa competizione. La Stamura, con la sua tradizione di eccellenza e con un team altamente competitivo, si pone come una delle squadre da battere. Siamo certi che questa regata sarà una celebrazione di sportività, tecnica e passione per la vela, e invitiamo tutti a seguirla con entusiasmo».