Ancona, schianto a Torrette: tra i mezzi coinvolti anche un’automedica

L'incidente in via Conca, a pochi metri dall'ospedale regionale di Torrette. Sul posto, la polizia locale e la Croce Gialla di Ancona: ripercussioni sulla viabilità

ANCONA – Schianto in via Conca, coinvolta nell’incidente anche l’automedica di Falconara. Il sinistro è avvenuto poco fa. Erano da poco passate le 10 quando, per cause ancora in corso di accertamento, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente a due passi dall’ospedale regionale di Torrette.

Ad avere la peggio, due persone, fortunatamente non gravi. Hanno rispettivamente 58 e 78 anni. Immediata la chiamata da parte degli altri automobilisti e degli stessi conducenti sinistrati al numero unico di emergenza territoriale 112. Sul posto, le ambulanze della Croce Gialla di Ancona e la polizia locale per i rilievi.

Nell’incidente, come dicevamo, è rimasto coinvolto anche un mezzo di soccorso del 118 di Falconara. Secondo quanto è dato apprendere, all’interno del veicolo sanitario non si sarebbe trovato alcun paziente. I due feriti sono stati portati per accertamenti al pronto soccorso. Ripercussioni sulla viabilità.