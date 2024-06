Pallavolo: ecco coach Martinelli, sarà il vice di Lionetti alla guida della CBF Balducci

MACERATA – Il nuovo viceallenatore della formazione arancionera, che sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie A2, è coach Luca Martinelli. Marchigiano di Loreto, classe 1982, sarà lui a sedere al fianco dell’head coach Valerio Lionetti, formando così una nuova e inedita coppia di tecnici per guidare il Club maceratese nella sesta stagione consecutiva in Serie A.

Per Luca Martinelli si tratta di un ritorno in Serie A2, categoria in cui può vantare già nel ruolo di vice coach 6 stagioni tra maschile (3 a Loreto e 2 a Potenza Picena) e femminile (1 ad Orvieto, formazione con cui ha raggiunto la finale promozione in A1 e in cui militava la neo opposta arancionera Clara Decortes. Nelle ultime cinque stagioni coach Martinelli ha invece allenato nel settore giovanile della Nova Volley Loreto, nella sua città, sia formazioni maschili che femminili, rivestendo nella stagione conclusa anche il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile maschile e conquistando con il suo gruppo la promozione in Serie C. In precedenza, per il neo tecnico arancionero anche alcune stagioni a Porto Recanati e Osimo, sempre nelle Marche, alla guida di varie formazioni giovanili.

«Ho scelto di accettare la proposta della CBF Balducci HR per il progetto ambizioso che c’è dietro e perché si tratta di una società molto ben strutturata, anche dal punto di vista dello staff che affronterà la stagione 2024/25, davvero di valore – dice il nuovo vice coach della CBF Balducci. Ringrazio il Club arancionero per la fiducia e la possibilità di tornare a vivere un’altra stagione ad alto livello, fiducia che spero di ripagare centrando gli obiettivi che ci siamo prefissati. Da parte mia metterò le competenze apprese nell’arco della mia carriera e tanta passione, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con coach Valerio Lionetti che ha vinto tantissimo a Conegliano: in parte conosco i suoi metodi di lavoro per averlo incrociato nell’esperienza a Loreto. Ci sarà da lavorare molto perché è in palestra e con il lavoro che si crea una grande squadra e si costruiscono i traguardi. Sappiamo di avere un ottimo roster a disposizione, così come altre formazioni del prossimo campionato di Serie A2 femminile: la differenza poi si dovrà fare in campo».

Il roster si è completato con gli ultimi tre annunci della vice Bonelli, in regia: arriva da Perugia neopromossa in A1 la friulana Federica Braida, classe 2000. Arriva dal settore giovanile di Conegliano invece la centrale veneta Lea Orlandi, classe 2006 per 182 centimetri di altezza. Sarà l’esordio in Serie A2 per Orlandi, L’ultimo petalo alla rosa della Cbf Balducci finalmente completa poi è la schiacciatrice di Latina Camilla Sanguigni. Classe 2001, è reduce dalla stagione in B1 con Arzano. Si affianca all’argentina Bulaich unica straniera del roster e anch’essa volto nuovo come Decortes, Battista e Caruso che si aggiungono alle conferme di capitan Fiesoli, Bresciani, Bonelli, Morandini, Mazzon e Busolini.