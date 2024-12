Pallavolo, la Yuasa centra il primo successo in Superlega

UBERLANDIA (Brasile) – Notte stellata per il volley maschile marchigiano. La Cucine Lube impegnata al Mondiale per Club in Brasile ha vinto 3-1 contro i campioni d’Africa egiziani dell’Al Ahly. A distanza di tre anni la Cucine Lube Civitanova tornerà a disputare una Semifinale iridata e lo farà nel derby italiano contro la Trentino Itas. Le Semifinali andranno in scena oggi: la sfida tra Foolad Sirjan e Sada Cruzeiro, seconda forza della Pool B, è in programma alle 13 30 brasiliane (17.30 in Italia), mentre il derby italiano tra Trento e Civitanova è fissato per le ore 17 brasiliane sullo stesso campo (ore 21 in Italia).

Serata storica per la Yuasa Grottazzolina che, nell’anticipo, dopo un’attesa lunga oltre cinquant’anni, ottiene a Monza la prima storica vittoria in massima serie. Addirittura 0-3 il risultato finale e parziali: 22-25, 24-26, 21-25. La Yuasa Battery si prende l’intera posta, tornando finalmente a sorridere per una vittoria che mancava dallo scorso 25 aprile a Siena. Dopo un intero girone di sconfitte, ci voleva la prima di ritorno per regalare il sorriso e scrivere un’altra pagina di storia.

La Megabox Vallefoglia reduce da 3 tiebreak persi consecutivamente ed a quota 15 in classifica gioca domenica alle 16 in trasferta a Cuneo per provare a tornare al successo. Serve almeno un punto per certificare la prima storica qualificazione alla Coppa Italia. La squadra di Pistola accusa l’assenza di Simon Lee uscita nel corso del match contro Novara per un problema muscolare e costretta ai box ma avrà a disposizione Federica Carletti arrivata da Chieri e probabile protagonista già in questo incontro nel quale ci sarà bisogno di tutte. Cuneo è in grossa crisi, ultima in classifica e reduce da tre consecutivi 3-0. In casa ha vinto una sola volta in stagione. Bisogna approfittarne.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata tornata al successo contro Volley Casalmaggiore nel quale c’è stato l’esordio sia di Federica Busolini centrale, infortunata di lungo corso che della giovane palleggiatrice Safa Allaoui classe 2006 arrivata nelle Marche per sostituire la partente Braida gioca in anticipo alle 20 sul campo della pericolante Bam Mondovì. Pronostico chiuso sulla carta con le maceratesi desiderose di proseguire la corsa. Ex del match Morgana Giubilato, libero piemontese con la Cbf Balducci ha vinto una Coppa Italia, Mazzon e Decortes.

In A2 maschile secondo match interno consecutivo per la Smartsystem Essence Hotels Fano che domenica alle ore 18 ospita l’Emma Villas Siena, che precede i virtussini di un solo punto in classifica. La compagine del coach marchigiano Ciccio Graziosi, accreditata tra le favorite per il passaggio in Superlega, ha incappato fino ad ora in qualche stop di troppo anche se sta cercando di riprendere il proprio cammino vincente vantando nel proprio roster giocatori di livello come Gabriele Nelli e Luigi Randazzo. Fano è reduce dai 3 punti pesantissimi ottenuti a spese di Aci Castello. La Banca Macerata Fisiomed Macerata nei guai dopo lo zero ottenuto a Cuneo per la sconfitta 3-1, ospita in contemporanea la capolista Prata di Pordenone.

In A3 maschile girone Bianco la The Begin Ancona nell’ultima di andata gioca in trasferta sul campo di Acqui Terme per chiudere bene un girone molto positivo.