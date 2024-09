Pallavolo, la senatrice Liliana Segre per la Megabox Vallefoglia

Un messaggio di Liliana Segre, legata alla città di Pesaro, per le biancoverdi ha commosso. Ritirata la maglia n.15 di Kosheleva. Nel weekend doppia amichevole con Talmassons, poi parte il campionato in trasferta a Firenze

VALLEFOGLIA – La Caserma “Aldo Del Monte” di Pesaro ha ospitato per il secondo anno consecutivo la presentazione alle autorità e alla stampa della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 2024/2025, che disputerà il campionato nazionale di serie A1 di pallavolo femminile. Durante la presentazione, allietata dalle cantanti Anastasiia Petrova e Marta Porrà, la società ha ritirato la maglia numero 15 indossata da Tatiana Kosheleva, giocatrice simbolo e capitana nei primi tre anni di A1. Dopo avere abbandonato il volley giocato, quest’anno la fuoriclasse russa coordina il progetto MegaVolley NextGen, il progetto giovani della società di Vallefoglia, che quest’anno conta anche una squadra iscritta al campionato di B2.

Ha suscitato l’emozione di tutti il messaggio della Senatrice Liliana Segre, legatissima alla città di Pesaro e al suo territorio, ove risiede dal secondo dopoguerra: «Buongiorno a tutte, care ragazze. Mi fa piacere che un gruppo di donne brave e affiatate stia per dare l’assalto al cielo, quello che sta sopra le vostre teste e vi indica la via. Voi siete abili sportive, avete lo sguardo alto, la postura retta: partite già in vantaggio. Gli ostacoli che si frappongono tra voi e l’altro lato della rete sono sfide che si possono affrontare e superare con spirito di gruppo, gioco di squadra in campo e oltre la linea bianca. Ho un piccolo mantra che condivido volentieri con voi: si procede con una gamba davanti all’altra, sempre. Il vostro sport ci ha appena regalato una grande emozione, l’oro olimpico. Non era mai accaduto, eppure si può fare. Dunque, ce la potete fare. Auguro a tutte voi, alla squadra della Megabox volley, il più ampio successo. Lo sport insegna a diventare cittadine migliori, per questo è un valore tutelato dalla Costituzione. Ragazze, Pesaro vi guarda: siamo con voi. Buon gioco, Liliana».

Dopo il benvenuto a tutti i presenti del Colonnello Antonio Di Leonardo, Comandante del 28o Reggimento “Pavia” che ha sede nella Caserma, il videomessaggio di Mauro Fabris, Presidente Lega Volley Femminile.

Ivano Angeli, Presidente della Megabox Ondulati del Savio, ha dichiarato: «Dopo lo storico successo di questa estate alle Olimpiadi, il movimento della pallavolo femminile italiana ha raggiunto una popolarità e un prestigio senza precedenti. Le gesta delle azzurre, tra le quali la nostra Gaia Giovannini, hanno raggiunto un pubblico enorme, creando un’opportunità da non perdere per tutti coloro che credono in questo meraviglioso sport. Quest’anno la nostra squadra punta a consolidarsi tra le prime otto squadre del campionato, magari facendo un passettino in più dell’anno scorso. Siamo soddisfatti dell’organico che abbiamo allestito: nonostante qualche guaio fisico, siamo certi che il gruppo saprà dare il massimo sotto la guida dello staff tecnico, in attesa di tornare al completo. Attendiamo i nostri tifosi al PalaMegabox, la campagna abbonamenti è ancora aperta: sarà una stagione memorabile, da vivere tutti assieme».

La prima giornata di campionato vedrà la Megabox Ondulati del Savio impegnata domenica 6 ottobre alle 17 a Firenze contro le padrone di casa del Bisonte. L’esordio casalingo delle tigri è previsto, dopo un’altra trasferta la domenica successiva a Perugia, domenica 20 ottobre al PalaMegabox contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio.

Nel week-end due amichevoli con la Cda Talmassons neopromossa in serie A1 a Lignano Sabbiadoro