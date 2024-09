Nell’esordio in Superlega la squadra di Medei supera Padova e conquista tre punti che fanno morale. Oggi al PalaSavelli l’esordio assoluto in Superlega per la Yuasa Grottazzolina

CIVITANOVA – Buona la prima per la Cucine Lube Civitanova che all’Eurosuole Forum nell’anticipo del primo turno della Regular Season 2024/25 di SuperLega Credem Banca supera 3-1 la Sonepar Padova (25-22, 22-25, 26-24, 25-17)

Orfana dello schiacciatore Alex Nikolov, in fase di recupero dopo l’intervento alla schiena, e del centrale Marko Podrascanin, utilizzabile dal quarto turno, nell’anticipo in notturna la formazione biancorossa offre una prova generosa, nonostante il gioco sia ancora in fase di rodaggio.

Efficace nel primo set, la Lube cala nel secondo parziale e paga il conto. La reazione arriva in un momento critico del terzo atto, vinto ai vantaggi. Nel quarto set c’è solo la Lube in campo e Lagumdzija, votato MVP, chiude da top scorer con 25 punti (il 62% di positività, 2 ace e 2 muri). In doppia cifra anche un grintoso Bottolo (15) e Loeppky (10). Tutti i fondamentali, complice il dominio finale, pendono a favore dei biancorossi, ma la Sonepar lotta e termina l’incontro con Sedlacek (14), Masulovic (12), Crosato (11) e Plak (10) in doppia cifra.

Alla prima ufficiale da capitano, contro il suo passato, Fabio Balaso si conferma il leader in campo. Da segnalare i debutti in SuperLega del brasiliano Davi Tenorio e dell’iraniano Poriya Hossein Khanzadeh. I cucinieri vincono e convincono davanti a oltre 2400 spettatori, ma già nella 2’ giornata dovranno affrontare un altro scoglio duro, la trasferta lombarda contro l’Allianz Milano

Lube in campo con Boninfante al palleggio e Lagumdzija opposto, Bottolo e Loeppky laterali, Chinenyeze e Gargiulo al centro, Balaso libero. Padova adotta il modulo a tre schiacciatori: l’ex Falaschi in cabina di regia per servire gli attaccanti Sedlacek, Masulovic e Porro, centrali Crosato e Plak libero Diez.

Primo sorriso per coach Medei che può tirare un sospiro di sollievo: «Mi aspettavo una partita del genere e il debutto in campionato è sempre complicato, per tutte le squadre. Sicuramente c’è mancata la continuità. In alcuni momenti anche abbastanza lunghi il livello del nostro gioco è calato troppo, abbiamo perso la lucidità, però io voglio guardare soprattutto alle note positive e tra queste c’è il fatto che la squadra non ha mai mollato, neanche nei momenti più complicati. Vedi il finale del terzo set, che avevamo praticamente in mano, poi commettendo due leggerezze lo abbiamo rimesso in discussione. In quel momento i ragazzi sono rimasti concentrati e hanno mantenuto la convinzione di poter portare a casa la vittoria, che poi è arrivata. Si tratta di un successo che ci regala fiducia, la squadra è stata bene in campo, chiaro che dobbiamo migliorare dal punto di vista della continuità, ma siamo solo all’inizio e quindi di tempo per lavorare ne abbiamo molto».

Oggi alle ore 19 momento storico per la pallavolo marchigiana conl’esordio ufficiale in Superlega contro i vicecampioni d’Italia di Monza al PalaSavelli per la Yuasa di coach Ortenzi sicuramente non un esordio agevole per la neopromossa al primo match al piano più alto. Il pronostico pende tutto dalla parte di Juantorena e Zaytzev approdati tra le file dei brianzoli ma il PalaSavelli proverà a spingere i suoi ragazzi alla prima impresa di stagione.