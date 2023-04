Maiolati Spontini, tragico incidente in superstrada: muore un uomo

MAIOLATI SPONTINI- Tragico incidente stradale oggi verso le 14,30 lungo la superstrada 76 sulla corsia mare. Secondo una primissima ricostruzione della dinamica, sembra che un furgone con carrello appendice in panne sulla corsia in direzione Ancona, nei pressi del km 46, (a ridosso dello svincolo per Moie) sia stato tamponato da un’Audi.

Nel violento scontro il conducente della Mercedes – che si trovava fuori dal mezzo – è stato scaraventato nella scarpata sottostante la SS76. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le operazioni di recupero e di rimozione dei mezzi. Ferito il conducente dell’Audi, in modo non grave per fortuna. Sul posto i vigili del fuoco, la Polstrada e il 118.

La SS76 in direzione Ancona è bloccata, i veicoli vengono fatti deviare da personale Anas alle altre uscite. Lunghe code e rallentamenti.

(Notizia in aggiornamento)