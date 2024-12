Ultima di serie D: dolce Natale per Ancona e Samb

Non si ferma la marcia trionfale della Samb, che vince 2-1 sul campo della Civitanovese, faticando più del previsto contro i padroni di casa, terzultimi in classifica. Solita partenza forte della squadra di Palladini, che sfiora subito il gol con Eusepi e poi con Battista. Nel finale di tempo però è la Civitanovese ad andare vicina al vantaggio, con Bevilacqua che calcia a botta sicura, ma Orsini risponde con un grande intervento. Samb in vantaggio nella ripresa al 58’ con Battista, che sfiora di testa il solito corner velenoso di Kerjota e beffa il portiere Petrucci. La Civitanovese non demorde e all’80° trova il pareggio con Franco: Orsini ribatte la prima conclusione ma non può nulla sulla ribattuta. Neanche il tempo di esultare e la Samb si riporta in vantaggio dopo appena un minuto con Kerjora, che si ritrova il pallone al centro dell’area e trafigge ancora Petrucci per il definitivo 2-1.



L’Ancona chiude bene il 2024 battendo 1-0 in casa l’Avezzano. Buona Ancona nel primo tempo: i dorici creano ma non riescono a sbloccare il risultato. L’Avezzano, non pervenuto nei primi 45 minuti, si sveglia nella ripresa con la prima grossa occasione creata al 7’ del secondo tempo. Nel momento migliore degli ospiti arriva però il vantaggio dell’Ancona, con Martiniello (7° centro in campionato) che sfrutta alla perfezione un traversone di Amadori, subentrato nella ripresa. I dorici falliscono il colpo del kappaò, ma riescono comunque a centrare una vittoria importantissima (settimo risultato utile consecutivo), che proietta la squadra di Gadda al quarto posto in classifica.

Si salva all’ultimo secondo la Vigor Senigallia, che pareggia 1-1 in casa contro il Roma City. Ospiti in vantaggio al 14’ con Marchi. Un gol regalato dalla squadra di Aldo Clementi: pasticcio difensivo tra Roberto e Rotondo, ne approfitta Marchi che con tutta facilità deposita in rete. La Vigor ci mette un po’ a reagire ma si scuote sul finale di partita. Prima Ferrara si divora il pareggio: tutto solo all’altezza del dischetto manda il pallone alto sopra la traversa. Poi a tempo scaduto (93’) arriva l’insperato gol di Rotondo, che salva in extremis i rossoblù.



Giusto pareggio per 1-1 tra Fermana e Castelfidardo. Fidardensi padroni del gioco nel primo tempo e meritatamente in vantaggio al 20’ con Nanapere, che dal limite dell’area non lascia scampo al portiere canarino Perri. Otto minuti dopo i biancoverdi sfiorano il raddoppio con Braconi che di testa colpisce la parte alta della traversa. Lo stesso Braconi ha un’altra buona occasione alla fine del primo tempo ma si fa rimontare dalla difesa di casa. Nella ripresa la Fermana reagisce e al 17’ va vicina al gol con Pinci, che conclude a colpo sicuro ma trova un super Elezaj a sbarrargli la strada. E’ il preludio al gol: al 27’ Bianchimano ottiene il meritato pareggio con una punizione rasoterra dal limite che buca la barriera biancoverde. Nel recupero gli ospiti sfiorano il gol vittoria con Boccaccini.

L’Atletico Ascoli perde 2-0 sul campo del Sora. Padroni di casa in vantaggio con una sassata di Rao dalla lunga distanza. Il raddoppio arriva nella ripresa su calcio di punizione, dopo l’espulsione del portiere bianconero Pompei per un tocco di mano fuori area. Gli ascolani incappano nel secondo stop consecutivo e si allontanano dalla zona play-off, superati in classifica anche dal Fossombrone, che vince a Isernia per 2-0, grazie ai gol di Kyeremateng e Pagliari.

Nell’anticipo di ieri la Recanatese espugna il campo del Termoli con un gol di Alfieri. Senza conseguenze per i leopardiani l’errore dal dischetto dell’ex D’Angelo. Vittoria pesante per la squadra di Bilò, che con questi tre punti si porta fuori dalla zona play-out.

LA CLASSIFICA

Sambenedettese 40, L’Aquila 33, Chieti 30, Ancona 29, Teramo 28, Fossombrone 27, Atletico Ascoli 26, Vigor Senigallia 25, Castelfidardo 22, Recanatese 20, Avezzano 19,Sora 19, Roma City 18, Isernia 18, Termoli 17, Civitanovese 15, Fermana (-2) 14, Notaresco 11.