Serie D: la Samb gioca a tennis a Recanati. Colpaccio della Fermana ad Ancona

Samb a valanga contro la Recanatese dopo lo spavento iniziale. Passa appena un minuto e Pierfederici gela la capolista firmando il vantaggio della Recanatese. L’attaccante giallorosso raccoglie un pallone vagante in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e batte il portiere Orsini. Reazione immediata della Samb con la traversa colpita da Gennari al 7’. Il gol è nell’aria e arriva al 15’ con Eusepi (nono gol) che di testa batte il portiere Del Bello per il meritato pareggio. Samb in vantaggio al 29′ con Kerjota che corregge in rete dopo l’uscita di Del Bello. Quattro minuti dopo gli ospiti calano il tris con Battista che sempre di testa raccoglie il suggerimento di Kerjota e trafigge l’estremo difensore leopardiano. Nel finale di tempo la Recanatese torna minacciosa con Alfieri che colpisce la traversa. I padroni di casa sono vivi e lo dimostrano nel secondo tempo, quando dopo appena due minuti accorciano le distanze grazie ad un autogol di Orfano, che devia nella propria porta nel tentativo di anticipare l’attaccante Spagna. Partita riaperta per pochissimi minuti: al 10′la Samb ristabilisce le distanze con Kerjota, che afirma la sua personale doppietta e il 4-2 a favore dei rossoblù. La Recanatese si scioglie e gli ospiti dilagano con i gol di Moretti e Baldassi, che fissano il punteggio su un tennistico 6-2. Ottava vittoria consecutiva per la Samb e primo posto sempre più blindato. Si ferma invece la serie positiva della Recanatese, dopo otto risultati utili consecutivi.

Molto Atletico e pochissima Civitanovese nel derby di Ascoli. I padroni di casa mettono in cassaforte la vittoria già nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 2-0. Bianconeri in vantaggio al 4’ minuto del primo tempo con il colpo di testa di Maio, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Minicucci. Al 19’ arriva il raddoppio dei padroni di casa, firmato da Didio che ancora di testa sfrutta alla perfezione il cross dalla sinistra di Maio. Nella ripresa i padroni di casa controllano il vantaggio e falliscono il terzo gol con Maio, senza però mettere in dubbio il risultato. I bianconeri tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Stop amaro invece per la Civitanovese, che scivola in classifica al penultimo posto, quello della retrocessione diretta.

Clamoroso al Del Conero dove la Fermana batte l’Ancona per 1-0. L’ex Fabio Brini ottiene la sua prima vittoria sulla panchina dei canarini, fermando così la corsa dei dorici dopo otto risultati consecutivi. Decide il match il gol al 3’ della ripresa di Bianchimano, con un tiro potente al limite dell’area che si insacca all’incrocio dei pali. Rete contestata dai padroni di casa che lamentano un tocco di mano iniziale dell’attaccante gialloblù. Fermana che si conferma squadra da trasferta (tutte le vittorie conquistate fuori dalle mura amiche) e fa un balzo in classifica lasciando il penultimo posto. L’Ancona scivola in quinta posizione e si allontana dalla vetta.

Finisce 1-1 tra Fossombrone e Chieti. Padroni di casa avanti al 6’ della ripresa con Kyeremateng. Pareggio del Chieti su calcio di rigore (contestato dai padroni di casa), trasformato dagli undici metri da Ceccarelli.

Straripante il Castelfidardo che vince 3-0 in casa contro l’Isernia, grazie alla doppietta di Caprari e al gol di Nanapere (al suo ottavo centro in campionato). I biancoverdi ottengono il secondo successo consecutivo e fanno un deciso passo avanti verso la salvezza, che ad inizio campionato sembrava un miraggio.

Esordio amaro per mister Antonioli sulla panchina della Vigor Senigallia, che perde 1-0 sul campo dell’Avezzano, storicamente ostile alla squadra rossoblù.

LA CLASSIFICA

Sambenedettese 46, L’Aquila 37, Chieti 34, Teramo 34, Ancona 32, Atletico Ascoli 29, Castelfidardo 28, Fossombrone 28, Vigor Senigallia 25, Recanatese 23, Avezzano 22, Roma City 21, Termoli 20, Sora 20, Isernia 18, Fermana (-2) 17, Civitanovese 16, Notaresco 12.