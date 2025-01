La Samb espugna L’Aquila per 3-0 e ipoteca il campionato. Pareggio tra Atletico e Recanatese. Perdono in casa Castelfidardo e Fossombrone

Prova di forza della Samb, che si aggiudica per 3-0 lo scontro diretto sul campo del L’Aquila, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale del campionato. Fa il suo esordio dal primo minuto il nuovo acquisto Sbaffo, che fa coppia in attacco con Eusepi. Samb subito pericolosa al 6’ con Kerjota che da ottima posizione conclude però centralmente. Rispondono i padroni di casa con Sereni, che prima impegna Orsini alla deviazione in angolo, poi con il tiro-cross che attraversa tutta la linea di porta senza trovare nessun compagno per la deviazione vincente. Al 34′ però arriva il vantaggio della Samb: Sbaffo da metà campo pesca Eusepi, l’attaccante rossoblù fa da sponda a Chiatante che mette a segno a porta vuota. Inizia il secondo tempo e la Samb raddoppia subito con un gran tiro incrociato di Guadalupi. Il tris arriva al 76’ con un sinistro magistrale di Kerjota, che mette il sigillo personale ad una prestazione superlativa. La Samb conquista la decima vittoria consecutiva e va a + 12 sulla seconda in classifica. Dominio totale della squadra di Palladini.

L’Ancona vince il derby casalingo contro la Vigor Senigallia per 3-1. Dopo 10 minuti i dorici sono già in vantaggio con la zampata vincente di Martiniello, che devia la conclusione dalla distanza di Alluci. Raddoppio dei padroni di casa al 23’ con una sfortunata autorete di Pesaresi. La Vigor torna momentaneamente in partita al 41’, grazie al calcio di rigore (molto contestato dai biancorossi) procurato da Konè e trasformato da Pesaresi, che si riscatta così dal precedente errore. Nel secondo tempo però l’Ancona ristabilisce subito distanze, ancora con Martiniello (doppietta) che ben appostato firma il 3-1 sfruttando l’assist di Bugari. I dorici tornano alla vittoria dopo due turni e consolidano la propria posizione in zona play-off. La Vigor non riesce ad uscire dal tunnel, con un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite.

Atletico Ascoli e Recanatese si dividono la posta in palio. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la partita si apre nel secondo tempo. Passa in vantaggio la Recanatese al 31’ con il neo entrato Pierfederici, che spizza la palla di testa su calcio d’angolo indirizzando la sfera nell’angolino più lontano. Il vantaggio ospite dura appena due minuti: cross di Scimia per la testa di Maio che sigla il definitivo 1-1.

Un Chieti cinico espugna il Mancini di Castelfidardo per 1-0. I fidardensi fanno la partita ma si espongono alle ripartenze abruzzesi. Una di queste è fatale per i ragazzi di Giuliodori, che al 22’ subiscono il gol degli ospiti con Della Quercia.

Colpo grosso della Civitanovese che si aggiudica lo scontro salvezza contro il Notaresco per 2-1. Rossoblù in vantaggio al 34’ del primo tempo con Brunet, dopo un bello scambio con Franco. Il Notaresco trova il pareggio al 43’ con Kapnidis. Nella ripresa entra in campo Padovani, che ha subito l’occasione giusta per segnare, ma il suo colpo di testa termina centralmente tra le braccia di Cervellera. La squadra di Senigagliesi torna in vantaggio con Capece, che trasforma un calcio di rigore concesso per l’atterramento di Bevilacqua. Nel finale un grande intervento di Petrucci mette in cassaforte la vittoria. Civitanovese che torna al successo dopo quasi due mesi e raggiunge in classifica l’Isernia, che pareggia 1-1 in casa contro la Fermana. Molisani in vantaggio al 62’ con con la punizione di Cascio, pareggio immediato della Fermana (al 64’) con il colpo di testa di Tafa.

Il Sora espugna il campo del Fossombrone per 2-1. Partono forte gli ospiti, che già al 5’ vanno in vantaggio con Stampete. L’attaccante del Sora va ancora a segno alla mezz’ora, sfruttando un’incertezza della retroguardia biancoceleste. Reazione della squadra di Fucili, che allo scadere del primo tempo accorcia le distanze con il calcio di rigore trasformato da Kyeremateng, ma nel secondo tempo i padroni di casa non riescono a trovare il pareggio.

LA CLASSIFICA

Sambenedettese 52, L’Aquila 40, Chieti 38, Teramo 38, Ancona 36, Fossombrone 31, Atletico Ascoli 30, Castelfidardo 28, Vigor Senigallia 26, Recanatese 24, Avezzano 24, Sora 24, Roma City 23, Fermana (-2) 21, Termoli 21, Civitanovese 20, Isernia 20, Notaresco 12.